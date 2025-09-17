Investimentos em tecnologia do Sistema Paredão no Amazonas impulsionam segurança e comércio em Manaus

Notícias do Amazonas – Os investimentos do Governo do Amazonas em tecnologia no Sistema Paredão têm gerado resultados significativos para a segurança pública e para o comércio de Manaus. Implantado em 2021, o sistema conta atualmente com mais de 650 câmeras em pontos estratégicos da cidade, 400 câmeras instaladas em viaturas para leitura de placas e 254 câmeras de reconhecimento facial distribuídas em 172 totens. A tecnologia tem contribuído não apenas para a redução de roubos de veículos, mas também para a diminuição de crimes de violência e contra o patrimônio.

Nesta terça-feira (16/09), o governador Wilson Lima apresentou um balanço do Paredão no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC). Segundo ele, o sistema representa um avanço tecnológico fundamental para a segurança na capital amazonense, permitindo que a polícia atue de forma mais rápida e eficiente.

PUBLICIDADE

“O Paredão começou com a leitura de placas de veículos, depois incorporou inteligência artificial e reconhecimento facial. Cada câmera instalada aumenta a segurança e possibilita uma atuação mais rápida das forças de segurança. Sem tecnologia, a segurança pública não teria a mesma efetividade”, destacou Ralph Assayag, presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL/Manaus).

Leia também: TJAM afasta servidor acusado de agredir criança de 8 anos em Manaus

PUBLICIDADE

O impacto do sistema também é sentido pelo setor privado. De acordo com André Melo, vice-presidente do Sindicato das Empresas de Segurança no Amazonas, o videomonitoramento permite que supermercados, shoppings, restaurantes e empresas de transporte coletivo integrem suas câmeras ao Paredão. “Finalmente, a tecnologia está pronta para integrar o setor privado ao sistema de segurança. Com isso, o pronto atendimento melhora e a segurança no Amazonas avança de forma consistente”, afirmou.

Somente em 2025, o sistema auxiliou na recuperação de mais de 500 veículos dos 1.013 recuperados no ano. Desde julho, com a instalação de novas câmeras em viaturas, 30 veículos foram recuperados em abordagens imediatas. Além disso, a tecnologia de reconhecimento facial já identificou 35 pessoas com mandados de prisão, resultando em prisões a partir das informações captadas pelos totens.

PUBLICIDADE

Os números mostram uma evolução histórica: em 14 anos, o roubo de veículos no Amazonas caiu 85%. Nos últimos cinco anos, os registros passaram de 1.394 veículos roubados em 2021 para 431 em 2025, uma redução de 69%. Especialistas apontam que a combinação de tecnologia e integração entre poder público e setor privado tem sido determinante para essas conquistas.

Redução de outros crimes

PUBLICIDADE

Além disso, o sistema tem refletido na queda de diversos crimes. Entre janeiro e agosto de 2025, os homicídios no Amazonas caíram 28,9%, passando de 694 casos em 2024 para 493 neste ano. O latrocínio também apresentou redução de 42,8%, caindo de 14 para 8 ocorrências.

No mesmo período, o roubo de celulares registrou queda de 25%, passando de 15.371 casos em 2024 para 11.465 em 2025. Já o roubo de veículos diminuiu 30,7% (de 622 para 431 registros), enquanto os furtos de veículos caíram 7,4% (de 1.193 para 1.161 registros). Outro dado de destaque foi o roubo a transporte coletivo, que caiu 59% no Estado (de 657 para 272 casos). O roubo a rotas praticamente desapareceu, caindo de 200 ocorrências em 2024 para apenas 1 em 2025.

Na produtividade policial, o número de armas de fogo apreendidas cresceu 20%, passando de 1.060 para 1.274 unidades. Também houve aumento de 16% no cumprimento de mandados de prisão, que subiram de 2.389 em 2024 para 2.780 neste ano.