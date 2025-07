Ipaam aplica mais de R$ 100 mil em multas durante fiscalização ambiental em seis municípios do Amazonas

Notícias do Amazonas – Entre os dias 7 e 16 de julho, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) aplicou R$ 100,5 mil em multas durante a 7ª fase da Operação Região Metropolitana. A ação de fiscalização percorreu cerca de 1.500 quilômetros, abrangendo os municípios de Novo Airão, Manacapuru, Iranduba, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva e Itacoatiara, com apoio do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb) da Polícia Militar.

Segundo o diretor-presidente do Ipaam, Gustavo Picanço, a presença frequente do instituto nessas áreas é crucial para prevenir crimes ambientais. “Essas operações reforçam o compromisso do Estado com a preservação da biodiversidade, combatendo práticas ilegais e promovendo a conscientização da população”, destacou.

Durante a operação, fiscais autuaram um empreendimento localizado na Rodovia Manoel Urbano, em Manacapuru. As penalidades somaram R$ 100 mil: R$ 50 mil pela ausência de licença ambiental e R$ 50 mil pelo uso indevido de água subterrânea sem autorização do órgão ambiental.

Em Itacoatiara, um vendedor foi multado em R$ 500 pela comercialização ilegal de 10 quilos de carne de capivara (Hydrochoerus hydrochaeris). Além disso, foram lavradas três notificações, três termos de apreensão de motosserras sem registro e um termo de destruição. Em alguns locais, os responsáveis evadiram-se, dificultando a autuação imediata.

Ocorrência com onças e apreensão de madeira

No município de Itacoatiara, moradores relataram a presença de uma onça-preta com dois filhotes e uma onça-parda nas proximidades de áreas residenciais. Embora a ocorrência não seja de competência direta do Ipaam, a equipe presente orientou os moradores sobre como proceder em casos como esse.

A fiscal e analista ambiental do instituto, Sônia Canto, apontou que houve redução no transporte irregular de madeira nesta fase da operação, resultado da presença constante das equipes em campo.

Próxima fase e orientações sobre regularização

Marcelo Barroncas, analista ambiental e responsável pela Gerência de Fiscalização Ambiental (Gefa), informou que a próxima fase da operação começa em 23 de julho e terá duração aproximada de dez dias. “Mantemos intervalos de cerca de sete dias entre uma fase e outra, sempre planejando as rotas com base nas denúncias recebidas”, explicou.

O Ipaam também reforça a importância do licenciamento ambiental para atividades com potencial impacto ambiental. Informações detalhadas sobre as modalidades de licença estão disponíveis no site oficial do órgão (www.ipaam.am.gov.br).

A posse e uso de motosserras no Brasil exigem registro obrigatório junto ao Ibama. O descumprimento pode acarretar multas e apreensões, conforme previsto na Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998) e no Decreto nº 6.514/2008. Para regularização, o interessado deve se cadastrar no site serviços do Ibama, preencher os dados solicitados e emitir o Certificado de Regularidade, além de registrar individualmente cada equipamento.