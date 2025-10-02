Ipaam aplica mais de R$ 5 milhões em multas durante a 5ª etapa da Operação Tamoiotatá no Amazonas

Notícias do Amazonas – O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) aplicou R$ 5.189.697,50 em multas e embargou mais de 1,6 mil hectares de áreas desmatadas ilegalmente durante a 5ª etapa da Operação Tamoiotatá, considerada a maior ação de combate ao desmatamento e às queimadas do Estado. O balanço da operação foi divulgado nesta quinta-feira (2), após a conclusão dos relatórios técnicos.

PUBLICIDADE

Leia mais: Amazonas e mais quatro estados registram alta nos casos graves de doenças respiratórias

A ação ocorreu entre os dias 11 e 30 de setembro nos municípios de Humaitá, Canutama, Lábrea e Tapauá — regiões do sul do Amazonas que historicamente concentram altos índices de desmatamento.

PUBLICIDADE

Resultados da operação

Durante as fiscalizações, os agentes ambientais vistoriaram 36 polígonos e lavraram 16 autos de infração, além de emitir 36 termos de embargo/interdição e dois termos de apreensão e depósito. Foram ainda apreendidos uma motosserra e uma motocicleta utilizadas em atividades ilegais.

Ao todo, a operação embargou 1.609 hectares de áreas degradadas, o equivalente a mais de 2,2 mil campos de futebol.

PUBLICIDADE

De acordo com o diretor-presidente do Ipaam, Gustavo Picanço, as ações reforçam o compromisso do Governo do Amazonas em proteger a floresta.

“A Tamoiotatá é uma das principais frentes de combate ao crime ambiental no Estado e tem como prerrogativa combater e inibir a prática de crimes ambientais no sul do Amazonas, unindo órgãos de fiscalização e segurança para garantir a preservação da floresta e responsabilizar infratores”, destacou.

Os autuados terão 20 dias, contados a partir da notificação, para apresentar defesa administrativa ou realizar o pagamento das multas. As atividades embargadas só poderão ser retomadas após a regularização ambiental junto ao órgão.

PUBLICIDADE

Operação permanente

O gerente de Fiscalização Ambiental do Ipaam, Marcelo Barroncas, ressaltou que a operação tem caráter contínuo e reforça a presença do Estado na região.

“A Operação Tamoiotatá contribui para a inibição de práticas ilícitas ambientais e para a mitigação dos impactos negativos das queimadas e do desmatamento ilegal”, afirmou.

Força-tarefa integrada

A 5ª etapa da Operação Tamoiotatá contou com a participação conjunta do Ipaam, Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), Polícia Civil (PC-AM), Polícia Militar (PMAM), por meio do Batalhão Ambiental, além do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) e do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam).

Denúncias

O Ipaam reforça que a população pode denunciar crimes ambientais diretamente à Gerência de Fiscalização Ambiental (Gefa) pelo WhatsApp: (92) 98557-9454.