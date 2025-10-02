A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Ao Vivo

Ipaam aplica mais de R$ 5 milhões em multas durante a 5ª etapa da Operação Tamoiotatá no Amazonas

A ação ocorreu entre os dias 11 e 30 de setembro nos municípios de Humaitá, Canutama, Lábrea e Tapauá.

Por Jonas Souza

02/10/2025 às 14:34

Ver resumo

Notícias do Amazonas  – O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) aplicou R$ 5.189.697,50 em multas e embargou mais de 1,6 mil hectares de áreas desmatadas ilegalmente durante a 5ª etapa da Operação Tamoiotatá, considerada a maior ação de combate ao desmatamento e às queimadas do Estado. O balanço da operação foi divulgado nesta quinta-feira (2), após a conclusão dos relatórios técnicos.

PUBLICIDADE

Leia mais: Amazonas e mais quatro estados registram alta nos casos graves de doenças respiratórias

A ação ocorreu entre os dias 11 e 30 de setembro nos municípios de Humaitá, Canutama, Lábrea e Tapauá — regiões do sul do Amazonas que historicamente concentram altos índices de desmatamento.

PUBLICIDADE

Resultados da operação

Durante as fiscalizações, os agentes ambientais vistoriaram 36 polígonos e lavraram 16 autos de infração, além de emitir 36 termos de embargo/interdição e dois termos de apreensão e depósito. Foram ainda apreendidos uma motosserra e uma motocicleta utilizadas em atividades ilegais.

Ao todo, a operação embargou 1.609 hectares de áreas degradadas, o equivalente a mais de 2,2 mil campos de futebol.

PUBLICIDADE

De acordo com o diretor-presidente do Ipaam, Gustavo Picanço, as ações reforçam o compromisso do Governo do Amazonas em proteger a floresta.

“A Tamoiotatá é uma das principais frentes de combate ao crime ambiental no Estado e tem como prerrogativa combater e inibir a prática de crimes ambientais no sul do Amazonas, unindo órgãos de fiscalização e segurança para garantir a preservação da floresta e responsabilizar infratores”, destacou.

Os autuados terão 20 dias, contados a partir da notificação, para apresentar defesa administrativa ou realizar o pagamento das multas. As atividades embargadas só poderão ser retomadas após a regularização ambiental junto ao órgão.

PUBLICIDADE

Operação permanente

O gerente de Fiscalização Ambiental do Ipaam, Marcelo Barroncas, ressaltou que a operação tem caráter contínuo e reforça a presença do Estado na região.

“A Operação Tamoiotatá contribui para a inibição de práticas ilícitas ambientais e para a mitigação dos impactos negativos das queimadas e do desmatamento ilegal”, afirmou.

Força-tarefa integrada

A 5ª etapa da Operação Tamoiotatá contou com a participação conjunta do Ipaam, Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), Polícia Civil (PC-AM), Polícia Militar (PMAM), por meio do Batalhão Ambiental, além do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) e do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam).

Denúncias

O Ipaam reforça que a população pode denunciar crimes ambientais diretamente à Gerência de Fiscalização Ambiental (Gefa) pelo WhatsApp: (92) 98557-9454.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Vídeos

Vídeo mostra Hungria cantando e bebendo com amigos antes de ser hospitalizado com suspeita de de intoxicação por metanol

A assessoria do cantor confirmou que ele ingeriu a bebida em casa.

há 38 minutos

Veja Mais

Domingo Aéreo 2025 promete atrair milhares de visitantes à Base Aérea de Manaus

Evento reúne aeronaves militares, atividades culturais e serviços gratuitos em dia de lazer para toda a família.

há 44 minutos

Amazonas

Amazonas e mais quatro estados registram alta nos casos graves de doenças respiratórias

Nas capitais, a situação também preocupa em Belém (PA), Boa Vista (RR), Goiânia (GO), João Pessoa (PB) e Manaus (AM).

há 47 minutos

Brasil

Corpo de mulher torturada e morta pelo CV é encontrado devorado por urubus

Criminoso acusado de sequestrar, torturar e matar Clarissa da Silva Sousa é preso no Distrito Federal.

há 1 hora

Brasil

Sindicato ligado a irmão de Lula movimentou R$ 1,2 bilhão em seis anos, aponta Coaf

A entidade tem como vice-presidente o Frei Chico, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

há 1 hora