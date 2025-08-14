A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Ipaam apreende carga de madeira retirada ilegalmente em Manacapuru

Ação ocorreu em um porto localizado no bairro Vale Verde.

Por Fernanda Pereira

14/08/2025 às 14:08

Ver resumo

Foto: Divulgação

Notícias do Amazonas – O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), em parceria com o Batalhão de Policiamento Ambiental da Polícia Militar (BPAmb/PMAM), apreendeu, na quarta-feira (13/08), 47 metros cúbicos de madeira beneficiada tipo prancha, um caminhão basculante e uma motosserra, durante ação de fiscalização em um porto no bairro Vale Verde, em Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus). O material era transportado sem Documento de Origem Florestal (DOF).

PUBLICIDADE

A operação resultou na aplicação de multas que somam R$ 15.100. Parte da madeira foi destinada ao Corpo de Bombeiros do município e o restante, junto ao caminhão, permanece apreendido na Base do Ipaam em Manacapuru.

Segundo o diretor-presidente do Ipaam, Gustavo Picanço, a apreensão reforça o compromisso do Instituto em combater crimes ambientais e assegurar que produtos florestais tenham origem legal. Ele destacou que a madeira irregular apreendida, quando não pode ser devolvida ao meio ambiente, passa a ser propriedade do poder público e pode ser doada para fins de interesse social, como determina a Lei nº 9.605/1998 e o Decreto nº 6.514/2008.

A legislação prevê que produtos florestais apreendidos sejam destinados a instituições científicas, hospitalares, penais ou beneficentes. O procedimento evita o desperdício e garante que o material seja utilizado em obras públicas, como reformas de escolas, hospitais, pontes ou moradias populares, sempre com fiscalização para assegurar a legalidade.

PUBLICIDADE

O Ipaam também é responsável por emitir licenças ambientais para depósito e comercialização de madeira serrada. O transporte só é permitido mediante DOF e Cadastro Técnico Federal (CTF), documentos que comprovam a origem legal do material.

“O trabalho integrado de fiscalização é fundamental para coibir práticas ilegais e proteger nossos recursos naturais. A destinação da madeira para órgãos e projetos sociais garante que o material cumpra uma função positiva para a população”, afirmou Picanço.

Denúncias de crimes ambientais podem ser feitas pelo WhatsApp da Gerência de Fiscalização Ambiental (Gefa) do Ipaam, no número (92) 98557-9454.

Leia mais: Ponte que desabou na BR-319 foi classificada como &#8216;boa&#8217; pelo Dnit antes da tragédia no Amazonas

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Esporte

Amazonas FC enfrenta América-MG em duelo crucial pela Série B no Carlos Zamith

Partida nesta sexta-feira (15/08) será disputada em estádio recentemente revitalizado pelo Governo do Amazonas.

há 46 segundos

Amazonas

Prefeitura do Careiro é alvo de investigação por possíveis falhas no combate a incêndios florestais

Além do Corpo de Bombeiros, ação apura atuação de outros órgãos na gestão e controle de queimadas no município.

há 3 minutos

Saúde

Uma refeição por dia: 5 ingredientes naturais ajudam a retardar o surgimento dos cabelos brancos

Ricos em vitamina B12, alimentos como salmão, frango e ovos podem preservar a cor dos fios e manter um visual jovem sem produtos químicos agressivos

há 8 minutos

Curiosidades

Restos mortais de jovem desaparecido há 40 anos são encontrados em obra em Buenos Aires

Identificação por DNA confirma que ossos achados em quintal pertencem a Diego Fernández, desaparecido em 1984; caso será investigado como homicídio

há 21 minutos

Polícia

Mega apreensão: Traficante é capturado com R$ 1 milhão em drogas em Manaus

Ele foi detido com 52 quilos de maconha e 1,5 quilo de cocaína do tipo oxi.

há 28 minutos