Ipaam e Batalhão Ambiental aplicam R$ 7,3 milhões em multas por crimes ambientais no Amazonas

Notícias do Amazonas – O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), em parceria com o Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb) da Polícia Militar, aplicou R$ 7,3 milhões em multas durante a 11ª fase da Operação Região Metropolitana, encerrada nesta sexta-feira (3/10). A ação ocorreu nos municípios de Manacapuru e Itacoatiara, a 68 km e 176 km de Manaus, respectivamente.

Ao todo, foram realizados 22 procedimentos de fiscalização, que resultaram em dez autos de infração, quatro embargos e sete termos de apreensão. Entre as irregularidades encontradas estão descumprimento de embargos, funcionamento irregular de serrarias, depósito de madeira sem documentação, queima de resíduos sólidos a céu aberto e uso de documentos falsos em processos de licenciamento ambiental.

Em Manacapuru, as multas somaram mais de R$ 3,6 milhões. Uma empresa foi penalizada em R$ 2,2 milhões por descumprimento de embargo e funcionamento sem licença. Outra recebeu multa de R$ 256 mil por manter uma serraria clandestina. Além disso, houve apreensão de equipamentos avaliados em R$ 47,6 mil e doação de madeira ao município.

Já em Itacoatiara, uma empresa foi multada em R$ 1,2 milhão por apresentar documentos falsos e manter depósitos de madeira sem a devida comprovação legal. Durante a operação, foram apreendidos 1.330 metros cúbicos de madeira em tora e 1.820 estéreos de lenha.

O diretor-presidente do Ipaam, Gustavo Picanço, reforçou o compromisso do órgão com a preservação ambiental.

“Estas operações demonstram o compromisso do Ipaam no combate aos crimes ambientais em nosso estado. As empresas que insistem em descumprir a legislação serão rigorosamente penalizadas”, afirmou.

Segundo o gerente de Fiscalização Ambiental, Marcelo Barroncas, a operação é permanente e planejada com base em denúncias da população. Cada fase tem duração de 15 dias.

Os autuados têm 20 dias para apresentar defesa administrativa ou quitar as multas, conforme prevê a Lei nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais) e o Decreto nº 6.514/2008.

O Ipaam mantém um canal exclusivo para denúncias ambientais pelo WhatsApp: (92) 98557-9454, além de disponibilizar orientações sobre licenciamento e manejo florestal no portal oficial (www.ipaam.am.gov.br).

As operações seguem em todo o estado para combater o desmatamento ilegal, proteger a fauna silvestre e garantir a preservação da biodiversidade amazônica.