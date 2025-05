Ipaam e Batalhão Ambiental embargam três indústrias de cerâmicas ilegais na Rodovia AM-070

Notícias do Amazonas – Três indústrias de cerâmica que operavam sem licença ambiental foram embargadas pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), em ação conjunta com o Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb) da Polícia Militar, nesta quarta-feira (30), na Rodovia AM-070, na Região Metropolitana de Manaus.

Durante a operação, uma das cerâmicas, localizada no município de Manacapuru (a 68 km da capital), foi autuada por reincidência, devido ao descumprimento de um embargo anterior. Ao todo, as multas aplicadas somaram R$ 502.500,00.

PUBLICIDADE

Além das ações nas cerâmicas, a equipe também atuou na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Rio Negro, na área do Ramal Uga-Uga, onde demoliu três estruturas construídas ilegalmente por invasores. Ferramentas e uma motosserra usadas nas construções foram apreendidas, mas nenhum responsável pelas ocupações foi localizado.

Segundo o diretor-presidente do Ipaam, Gustavo Picanço, invadir áreas de Unidades de Conservação configura crime ambiental, conforme as Leis nº 9.605/1998 e nº 9.985/2000. Ele reforça que as ações são fundamentais para impedir a degradação desses territórios e proteger o ecossistema amazônico.

A Gerência de Fiscalização (Gefa) do Ipaam destacou que a retirada de invasores da RDS do Rio Negro é essencial para preservar a biodiversidade e proteger os modos de vida das comunidades tradicionais que dependem dos recursos naturais.

PUBLICIDADE

Marcelo Barroncas, analista ambiental do órgão, explica que a meta é coibir a destruição ambiental e reforçar o compromisso do Estado com a preservação do patrimônio natural.

A RDS do Rio Negro é uma Unidade de Conservação de uso sustentável, que busca equilibrar a conservação da natureza com a permanência e os direitos das populações ribeirinhas, indígenas e extrativistas. Ocupações irregulares colocam em risco esse equilíbrio, provocando impactos como desmatamento, caça e pesca ilegais e poluição dos rios.

PUBLICIDADE

Para denúncias, o Ipaam disponibiliza o contato via WhatsApp da Gerência de Fiscalização: (92) 98557-9454. As fiscalizações devem continuar em diferentes regiões do Amazonas, com o objetivo de coibir crimes ambientais e fortalecer a atuação integrada entre os órgãos de controle e segurança pública.