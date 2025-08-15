A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Ipaam exige licenciamento ambiental para operação de lava-rápidos no Amazonas

Medida é obrigatória para prevenir impactos ambientais e manter a atividade em conformidade com a lei.

Por Fernanda Pereira

15/08/2025 às 12:50

Ver resumo

Foto: Divulgação

Notícias do Amazonas – O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) alerta que lava-rápidos precisam de licenciamento ambiental para operar legalmente no Estado. A medida, obrigatória para atividades potencialmente poluidoras, previne danos ao meio ambiente, como o descarte inadequado de água e resíduos químicos, e evita multas ou embargos.

Além disso, a medida garante que o estabelecimento opere conforme as normas ambientais, reduzindo impactos negativos, como o descarte inadequado de água e resíduos químicos.

PUBLICIDADE

O diretor-presidente do Ipaam, Gustavo Picanço, afirma que o licenciamento é essencial para conciliar a prestação do serviço com a preservação ambiental. “Além de atender à legislação, o licenciamento demonstra responsabilidade e comprometimento com a comunidade, evitando problemas como a contaminação do solo e da água por produtos químicos usados na lavagem de veículos”, disse.

Leia mais: Ipaam apreende carga de madeira retirada ilegalmente em Manacapuru

PUBLICIDADE

O técnico ambiental da Gerência de Licenciamento Industrial (Geli), Igor Barroso, explica que o Ipaam exige medidas de controle para manter o funcionamento do lava-rápido em conformidade com as normas ambientais. Esse procedimento envolve a análise da documentação do empreendimento e a avaliação do potencial impacto ambiental da atividade.

“A principal característica corresponde ao uso de produtos químicos, como alvejantes, para a lavagem de carros. Para isso, é necessária uma estação de tratamento industrial para captar todos os efluentes (resíduos líquidos provenientes da lavagem) e garantir que sejam tratados antes do lançamento”, afirma o técnico.

PUBLICIDADE

Ainda segundo o técnico, o tempo da licença varia de acordo com a análise técnica. O requerente também indica a quantidade de anos desejada, podendo variar de um a cinco anos.

Licenciamento

PUBLICIDADE

Para solicitar o licenciamento, as informações estão no site do Ipaam (www.ipaam.am.gov.br), onde é possível consultar orientações gerais, a relação de requisitos e o termo de responsabilidade. No portal, acesse a aba “Serviços”, selecione “Solicitação de Licença Ambiental”, entre em “Requisitos Administrativos/Técnicos” e consulte o item “2205 – Serviços de Lavagem de Veículos”, que detalha os documentos e procedimentos para o pedido.

Cumprir essas exigências evita multas e sanções, além de fortalecer a imagem do empreendimento junto à comunidade, ao evidenciar compromisso com a proteção ambiental e com a segurança da população.

Em caso de irregularidades, o Ipaam recebe denúncias pela Gerência de Fiscalização Ambiental (Gefa), no WhatsApp (92) 98557-9454. O Instituto informa que segue intensificando as ações de fiscalização para coibir práticas irregulares, prevenir riscos à saúde pública e preservar o meio ambiente, com foco também no combate ao desmatamento ilegal, na proteção da fauna silvestre e na conservação da biodiversidade amazônica.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Manaus

Cadê o CEO? Apagão atinge Manaus nesta sexta (15)

Moradores relatam falta de energia em várias regiões da cidade; Amazonas Energia explica causa e aguarda normalização.

há 5 minutos

Polícia

Corpo de homem é encontrado em frigorífico de embarcação no Centro de Manaus

Vítima ainda não identificada foi achada dentro da embarcação “Oliveira” atracada próximo à Feira Manaus Moderna.

há 11 minutos

Brasil

STF condena Carla Zambelli em caso de porte ilegal de arma, com voto contrário de Nunes Marques

Deputada federal, presa na Itália, já havia sido condenada em outro processo criminal e aguarda análise de extradição.

há 11 minutos

Brasil

Julgamento de Bolsonaro no STF é marcado para setembro; veja data

Zanin reservou oito sessões para a análise do caso.

há 45 minutos

Famosos

Imagens revelam residência de Hytalo Santos, preso por suspeita de exploração infantil

Influenciador e parceiro foram detidos em Carapicuíba durante operação do Ministério Público e forças de segurança.

há 56 minutos