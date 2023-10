Ipaam realiza operações simultâneas em 6 municípios para combater queimadas no Amazonas

Notícia do Amazonas – O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), em colaboração com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), por meio do Batalhão Ambiental e das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), lançou uma iniciativa ousada para combater as queimadas criminosas no Amazonas. A operação envolveu o envio de três equipes de fiscais e força armada para seis municípios da região metropolitana, com início na quinta-feira, 12 de outubro, e previsão de continuação até o final do mês.

Além das equipes que atuam na região metropolitana, o combate aos crimes ambientais conta com a Operação Tamoiotatá, que opera de forma permanente no sul do Estado.

Juliano Valente, diretor-presidente do Ipaam, destacou o compromisso do órgão em cumprir rigorosamente as leis ambientais e cumprir seu papel na proteção da Amazônia. Ele enfatizou: “O Ipaam está intensamente empenhado no estado, não apenas para combater as queimadas criminosas, mas também para desencorajar a ação desses infratores e puni-los com rigor, de acordo com a legislação ambiental vigente.”

O reforço foi direcionado a Autazes, Manaquiri e Careiro Castanho na quarta-feira, 11 de outubro, após a disponibilização de mais efetivos para combater o fogo e o envio de suporte aéreo por outros estados brasileiros, conforme anunciado pelo governador Wilson Lima. Desde quinta-feira, 12 de outubro, outra equipe composta por fiscais do Ipaam e policiais da Rocam atua nos municípios de Iranduba, Manacapuru e Novo Airão.

Até o momento, foram identificados 242 hectares afetados pelo fogo. Dois trabalhadores rurais foram encontrados utilizando o fogo em Autazes e Careiro Castanho, e suas atividades serão avaliadas em conformidade com a legislação. Além disso, uma equipe do Batalhão Ambiental abordou dois homens em uma motocicleta, que estavam transportando combustível em recipientes. Após a verificação de suas identificações e justificativa de que o combustível era para roçadeiras, eles foram liberados. Nos municípios de Iranduba, Manacapuru e Novo Airão, não foram encontrados focos ativos de incêndio, apenas vestígios que haviam sido controlados e apagados pelos bombeiros na semana anterior.

O Ipaam mantém ações ao longo do ano, incluindo educação ambiental, monitoramento de áreas protegidas e fiscalização ambiental em todo o território amazonense. A Operação Tamoiotatá é permanente e ocorre nos meses de fevereiro a novembro de cada ano, com o objetivo de preservar a floresta amazônica e proteger seu ecossistema único.