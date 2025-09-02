A notícia que atravessa o Brasil!

Amazonas

Ipaam resgata cinco animais silvestres em diferentes bairros de Manaus

Animais foram resgatados em quatro zonas de Manaus.

Por Beatriz Silveira

02/09/2025 às 19:26

Notícias do Amazonas – O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) realizou, na última segunda-feira (1º/09), o resgate de cinco animais silvestres em diferentes pontos de Manaus. Foram recolhidos um pariri (Geotrygon montana), uma iguana (Iguana iguana), dois filhotes de gavião-pedrês (Rupornis magnirostris) e um tamanduá (Tamandua tetradactyla).

As ocorrências foram registradas nos bairros Novo Aleixo, Tancredo Neves, Parque Dez e Distrito Industrial. Em todos os casos, moradores ou trabalhadores acionaram a Gerência de Fauna (Gfau) do Ipaam ao encontrarem os animais em situação de risco. O diretor-presidente do órgão, Gustavo Picanço, ressaltou a importância da parceria da população:
“É a partir do contato dos moradores que iniciamos os resgates. Esses animais costumam aparecer em áreas urbanas, e é fundamental acionar o órgão competente para garantir segurança e bem-estar”, destacou.

O assessor ambiental da Gfau, Gilson Tavernard, alertou para os riscos de tentar manter ou alimentar animais silvestres. “Muitos produtos aparentemente inofensivos podem prejudicar ou até matar as espécies. Nosso trabalho é garantir que recebam cuidados adequados e retornem ao habitat natural”, explicou.

Entre os casos atendidos, uma moradora encontrou o pariri ferido em via pública no Novo Aleixo, enquanto uma iguana chamou atenção de pedestres e lojistas na Avenida Autaz Mirim. Já no Parque Dez, dois filhotes de gavião-pedrês caíram do ninho e foram recolhidos por moradores. O tamanduá, por sua vez, surpreendeu funcionários de uma empresa de soldagem no Distrito Industrial.

Todos os animais, exceto a iguana, foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Ibama, onde passam por avaliação veterinária antes da reintegração à natureza. O Ipaam reforça que denúncias e pedidos de resgate podem ser feitos via WhatsApp (92) 98438-7964, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

