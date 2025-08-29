Ipaam resgata quatro animais silvestres em bairros de Manaus

Notícias do Amazonas – O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) realizou, nesta quinta-feira (28), o resgate de quatro animais silvestres em diferentes pontos da cidade de Manaus. A operação envolveu um periquitão-maracanã (Psittacara leucophthalmus), uma mucura (Didelphis marsupialis), um aracuã (Ortalis motmot) e um urubu-de-cabeça-preta (Coragyps atratus).

Os resgates ocorreram nos bairros Alvorada, na zona centro-oeste, e Novo Aleixo, na zona norte, após moradores acionarem a Gerência de Fauna (Gfau). Segundo o Ipaam, os animais estavam fora de seu habitat natural, com alguns apresentando ferimentos ou em risco de morte.

O diretor-presidente do órgão, Gustavo Picanço, destacou que a participação da população é essencial para o sucesso dessas ações. “A maioria dos casos começa quando os animais aparecem em quintais ou pátios residenciais. É fundamental contatar imediatamente a equipe do Ipaam para que o resgate seja feito de forma segura, em parceria com o Ibama”, afirmou.

O assessor ambiental da Gfau, Gilson Tavernard, reforçou a importância de não oferecer alimentos aos animais antes da chegada da equipe especializada. “Produtos como pão, farinha, banana ou repolho não fazem parte da dieta dessas espécies e podem, inclusive, causar a morte. O ideal é não oferecer comida e acionar o Ipaam o quanto antes”, explicou.

O órgão ambiental lembra que o resgate correto garante a preservação da vida dos animais e contribui para a conservação da fauna local, destacando a necessidade de conscientização da população sobre o cuidado com espécies silvestres que aparecem em áreas urbanas.