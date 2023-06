Ipem-AM coleta amostras de fios e cabos em lojas da zona Leste de Manaus para perícia

Em operação nesta quarta-feira (14/06), equipes do Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem-AM) coletaram amostras de fios, cabos e cordões flexíveis elétricos em lojas do setor, localizadas na zona Leste de Manaus, para perícia em laboratório.

Todo material coletado será submetido a ensaios que garantem a qualidade do produto, realizados por técnicos no laboratório do próprio Ipem-AM.

De acordo com o diretor-presidente do Ipem-AM, Renato Marinho, a ação é importante para assegurar ao consumidor a aquisição de um produto certificado pelo Instituto Nacional de Medidas de Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e dentro das conformidades obrigatórias.

“A simples observância se o cabo foi confeccionado em conformidade com as normas e apresenta o selo do Inmetro já demonstra uma boa evidência de qualidade”, afirmou Renato Marinho, ao acrescentar que a atuação do Ipem-AM vai além dessa verificação in loco. “O nosso trabalho, como órgão regulador de qualidade, está além da inspeção. Para ter certeza de que esses fios e cabos são seguros, eles são submetidos a ensaios, o que vai, de fato, confirmar que esse produto é seguro”, completou.

Renato Marinho explicou, ainda, que, uma vez confirmada a irregularidade do material, todo lote é retirado de circulação e destruído.

“Desde o começo desta semana, iniciamos uma ação nacional coordenada pelo Inmetro, pelo Plano Nacional de Vigilância de Mercado (PNVM), com foco nos fios e cabos. Com isso, amostras de vários lotes foram coletadas em fábricas e lojas do setor em atuação na capital amazonense. Até a conclusão dos ensaios, o restante dos lotes fica retido nos estabelecimentos, tendo os proprietários como fiéis depositários. Após a divulgação do laudo dos ensaios, se estiver tudo dentro da conformidade, o lote é liberado para comercialização. Caso contrário, é apreendido e destruído”, detalhou o diretor-presidente.

É importante ressaltar que a utilização de cabos, fios e cordões irregulares podem causar sérios prejuízos ao consumidor. Isso porque, se o material não estiver dentro da conformidade, pode provocar incêndio.

“Se o material utilizado não atender as normas, pode causar choques elétricos e curtos circuitos, com risco de incêndio nas instalações elétricas dos consumidores. Por isso, destacamos a importância de garantir produtos de qualidade no mercado amazonense”, concluiu Renato Marinho.

Ouvidoria

Consumidores que desconfiarem de possíveis irregularidades devem entrar em contato com a Ouvidoria do Ipem-AM, no telefone 0800 092 2020, segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, ou pelo site: https://ipem.am.gov.br/ouvidoria/, e das redes sociais do órgão: Instagram – @ipem.amoficial; Facebook – Ipem Amazonas e Twitter – @ipemamoficial.

