Ipem-AM finaliza operação que fiscalizou eficiência energética em eletrodomésticos em Manaus

Notícias do Amazonas – O Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem-AM), órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), concluiu na última sexta-feira (08/08) a Operação Especial Eficiência Energética, que teve início no dia 4 de agosto. Durante cinco dias, a ação fiscalizou o uso correto da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE), obrigatória para eletrodomésticos como geladeiras, máquinas de lavar, televisores e aparelhos de ar-condicionado.

Segundo o diretor-presidente do Ipem-AM, Renato Marinho, a operação integra uma iniciativa nacional coordenada pelo Inmetro, reforçando a importância da etiqueta para assegurar o direito do consumidor à informação precisa.

“A Etiqueta ENCE é fundamental para que o consumidor conheça o desempenho energético do produto, permitindo uma escolha consciente que resulta em economia e segurança. Nesta semana intensificamos essa fiscalização que já ocorre ao longo do ano”, destacou.

Durante a operação, agentes do Ipem-AM visitaram 49 estabelecimentos comerciais para verificar se os produtos estavam devidamente etiquetados e com as informações claras, conforme a legislação exige. Além da fiscalização, os lojistas receberam orientações sobre a importância da certificação e da correta exposição da etiqueta.

No total, foram avaliados 933 produtos, dos quais 16 apresentaram irregularidades e foram interditados. O problema mais comum foi a comercialização de máquinas de lavar com etiquetas ENCE sem o número de registro obrigatório no Selo do Inmetro. Dois estabelecimentos foram formalmente notificados e têm dez dias para apresentar defesa, sob risco de multa que pode chegar a R$ 1,5 milhão.

Consumidores com dúvidas podem contatar a Ouvidoria do Ipem-AM pelo 0800 092 2020 ou acessar o site ipem.am.gov.br.