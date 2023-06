Ipem-AM flagra irregularidades na pesagem de produtos e notifica supermercado em Manaus

Em fiscalização realizada no início da tarde desta terça-feira (06/06), o Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem-AM) constatou irregularidades na pesagem de produtos expostos em um supermercado na zona Leste de Manaus. Balanças foram reprovadas por lesar o consumidor e o estabelecimento foi notificado pelo órgão.

A ação foi deflagrada após denúncias registradas na Ouvidoria do Ipem-AM. Durante a verificação dos produtos pré-medidos, as equipes retiraram das prateleiras bandejas com charque e calabresa fatiada, cujo peso informado na embalagem não condizia com a indicação da balança.

“Os produtos foram retirados da exposição porque o peso indicado na balança foi inferior ao declarado na embalagem. Por conta dessa infração, o supermercado foi notificado e todo o material, conforme a legislação vigente, terá de ser reembalado e novamente pesado para voltar a ser comercializado”, explicou o diretor-presidente do Ipem-AM, Renato Marinho.

Ainda segundo Renato Marinho, os fiscais verificaram que o estabelecimento não descontou o peso da embalagem, “logo, o consumidor estava pagando pela mesma. Por isso, todo material será pesado novamente”.

Na inspeção de balanças, três foram reprovadas pelas equipes de fiscalização. Os equipamentos deverão passar por um processo de correção em uma oficina credenciada pelo Ipem-AM.

O supermercado foi notificado e terá um prazo de dez dias para fazer as devidas correções e apresentar defesa junto ao órgão. As infrações são passíveis de penalidades, com aplicações de multas que variam de R$ 1 mil a R$ 1,5 milhão.

Ouvidoria

Consumidores que desconfiarem de possíveis irregularidades devem entrar em contato com a Ouvidoria do Ipem-AM, no telefone 0800 092 2020, segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, ou pelo site: https://ipem.am.gov.br/ouvidoria/, e das redes sociais do órgão: Instagram – @ipem.amoficial; Facebook – Ipem Amazonas e Twitter – @ipemamoficial.

