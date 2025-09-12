A notícia que atravessa o Brasil!

Amazonas

Ipem-AM inutiliza mais de 50 mil produtos irregulares em Manaus para proteger consumidores

ação aconteceu no Distrito 2, zona leste da capital, e resultou na inutilização de aproximadamente duas toneladas de itens;

Por Jonas Souza

12/09/2025 às 15:15

Notícias do Amazonas  – O Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem-AM), representante do Inmetro no estado, realizou nesta sexta-feira (12/09) a destruição de mais de 50 mil produtos apreendidos durante fiscalizações em estabelecimentos comerciais de Manaus. A ação aconteceu no Distrito 2, zona leste da capital, e resultou na inutilização de aproximadamente duas toneladas de itens que poderiam colocar em risco a saúde e a segurança dos consumidores.

Leia mais: Rodoviários retornam ao trabalho após acordo favorável em Manaus

Segundo o diretor-presidente do Ipem-AM, Renato Marinho, os materiais foram alvo de processos administrativos, nos quais as empresas tiveram direito à defesa. A medida final foi a destruição dos produtos.
“Esses objetos não podem retornar ao mercado. Nosso papel é garantir a proteção do consumidor e reforçar a responsabilidade da instituição em zelar pela segurança da população”, destacou.

Itens apreendidos

Foram inutilizados brinquedos, eletrônicos, materiais escolares, produtos de decoração, fantasias e pisca-piscas, entre outros. Muitos deles apresentavam riscos como curto-circuito, toxidade ou ausência de tomadas adequadas.
“O trabalho de fiscalização é essencial. Retirar das prateleiras materiais que não atendem às normas evita acidentes e prejuízos à população”, afirmou Adriano Cardoso, chefe do Departamento de Metrologia do Ipem-AM.

Destruição ambientalmente correta

A inutilização foi feita por uma empresa certificada, que utilizou rolo compressor para garantir a destruição total dos produtos. Em vez de incineração, foi adotado um processo que possibilita o reaproveitamento dos materiais como matéria-prima, reduzindo impactos ambientais.

Reflexos sociais e ambientais

A presidente da Associação de Recicladores e Preservadores Ambientais (Arpa), Alcineia Souza, ressaltou que o recebimento do material já inutilizado fortalece o trabalho das cooperativas e traz benefícios diretos à comunidade.
“Essa destinação correta garante segurança, preserva o meio ambiente e representa renda para famílias que dependem da reciclagem”, afirmou.

Atendimento ao público

O Ipem-AM disponibiliza sua ouvidoria pelo telefone 0800 092 2020, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. Mais informações também podem ser acessadas no site oficial do instituto.

