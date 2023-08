Ipem-AM verifica 787 instrumentos e 114 estabelecimentos em três municípios

Nesta terça-feira (22/08), o Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem-AM) divulgou um balanço parcial das ações realizadas em três municípios da Região Metropolitana de Manaus. De 14 a 21 de agosto, as equipes verificaram 787 instrumentos e 114 estabelecimentos comerciais. Dois postos de combustíveis foram notificados e seis instrumentos foram reprovados.

Nesta primeira semana, as equipes atuaram, de forma paralela, em três municípios: Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus) e Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), Presidente Figueiredo (a 117 quilômetros de Manaus), além das rodovias BR-174 e AM-010.

Conforme dados iniciais, em Manacapuru, dos postos de combustíveis visitados, dois foram notificados após os fiscais constatarem irregularidades em cinco bicos de bombas de abastecimento, as quais geravam prejuízos ao consumidor.

De acordo com o diretor-presidente do Ipem-AM, Renato Marinho, os postos notificados terão um prazo de dez dias para apresentar defesa junto ao órgão.

“Os bicos reprovados terão de passar por manutenção em uma empresa autorizada pelo Ipem-AM e, somente após o reparo e corrigidas as irregularidades, poderão voltar a ser utilizados”, afirmou Renato Marinho.

Em Presidente Figueiredo, seis balanças foram reprovadas. Durante o ensaio dos instrumentos, os fiscais constataram irregularidades que lesavam o consumidor.

Os equipamentos foram interditados e deverão passar por manutenção em uma autorizada. Corrigidas as irregularidades, as balanças deverão ser verificadas pelo Ipem para que sejam utilizadas no comércio.

Ação em 29 municípios do AM

No último dia 14 de agosto, o Ipem-AM deu início ao cronograma de visitas a 29 municípios do interior do Estado. As equipes do órgão realizam atividades de verificação em cidades localizadas em cinco calhas (Alto, Médio e Baixo Solimões; e Médio e Baixo Amazonas).

Segundo Renato Marinho, o cronograma de viagem para o interior do Estado faz parte do Plano de Trabalho pactuado com o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) para o exercício de 2023.

De acordo com o cronograma, 18 municípios das calhas do Alto, Médio e Baixo Solimões serão percorridos no período de 14 de agosto a 25 de setembro, onde serão realizados trabalhos de verificação nos instrumentos de pesagem, medição e medidas materializadas, postos de combustíveis (terrestres e fluviais/pontões), além das ações em supermercados/mercadinhos de produtos pré-medidos e com a conformidade avaliada pelo Inmetro.

Ouvidoria

Consumidores que desconfiarem de possíveis irregularidades devem entrar em contato com a Ouvidoria do Ipem-AM, no telefone 0800 092 2020 e WhatsApp 99261-7143, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, ou pelo site: https://ipem.am.gov.br/ouvidoria/, e pelas redes sociais do órgão: Instagram – @ipem.amoficial; Facebook – Ipem Amazonas e Twitter – @ipemamoficial.

Redação AM POST