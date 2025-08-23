A notícia que atravessa o Brasil!

Amazonas

Iranduba tem situação de emergência reconhecida e poderá receber ajuda federal

A medida foi publicada nesta sexta-feira, 22, no Diário Oficial da União (DOU)

Por Bruno Pacheco

23/08/2025 às 13:05

Notícias do Amazonas – O município de Iranduba, na Região Metropolitana de Manaus, teve a situação de emergência oficialmente reconhecida pelo Governo Federal após ser atingido por inundações. A medida foi publicada nesta sexta-feira, 22, no Diário Oficial da União (DOU), por meio da Defesa Civil Nacional, vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR).

Com o reconhecimento, a Prefeitura de Iranduba poderá acessar recursos da União para executar ações de resposta ao desastre. A ajuda federal inclui a compra de cestas básicas, kits de higiene, água potável e o custeio de equipes de atendimento às famílias afetadas pelas enchentes.

Leia mais: Vídeo: População protesta em frente à Prefeitura de Iranduba contra ausência de atendimento do prefeito

A situação de Iranduba faz parte de um grupo de dez municípios que tiveram o estado de emergência reconhecido nesta sexta-feira. As cidades estão distribuídas pelos estados do Amazonas, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Sergipe.

O reconhecimento foi formalizado por meio da Portaria nº 2.578, que habilita os municípios a solicitarem recursos por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). Após a análise técnica dos planos de trabalho, os valores aprovados são divulgados em nova publicação no DOU.

Além do apoio financeiro, a Defesa Civil Nacional também oferece cursos de capacitação a distância para qualificar agentes municipais e estaduais no uso do S2iD e em práticas de gestão de risco e resposta a desastres.

Confira:

Desastre em Iranduba

Vale lembrar que, em 2023, metade da Escola Municipal Nossa Senhora da Conceição, na Comunidade Furo do Paracuuba, Zona Rural de Iranduba, foi “engolida” por um barranco, devido ao fenômeno de “terras caídas”, fenômeno é provocado pela ação da água nas margens dos rios, levando à erosão do solo. Apesar de não haver feridos, o caso chamou a atenção das autoridades.

Desastre em 2023 em Iranduba

Não é a primeira vez também que Iranduba tem situação de emergência reconhecida nacionalmente. Em 2022, a Defesa Civil Nacional decretou a medida na cidade devido a inundações.

