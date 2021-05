Irregularidades no pagamento do 13º de servidores públicos de Fonte Boa é investigado pelo MPAM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Ministério Público do Amazonas (MPAM), por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Fonte Boa, instaurou Procedimento Preparatório para apurar irregularidades no pagamento do 13º salário dos servidores públicos daquele município, no ano de 2020. A medida, tomada pelo Promotor de Justiça Ricardo Mitoso Borges, visa corrigir as distorções entre o número de servidores lotados e o número de servidores que receberam o pagamento.

No curso da investigação acerca da ausência do pagamento do 13º salário no ano de 2020 para 1.521 servidores públicos municipais, o Ministério Público constatou registros relativos ao pagamento de apenas 739 servidores. Em consulta ao portal da transparência de Fonte Boa consta a existência de 2260 servidores lotados.

“Diante da divergência entre os dados totais de servidores do portal e dos encaminhados ao MP, solicitamos novas informações à Prefeitura, porém, não obtivemos resposta”, informou o Promotor de Justiça.