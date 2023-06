Israel Paulain e Sebastião Jr não embarcam para Parintins após ter voo cancelado pela Azul

Nesta segunda-feira 12, o apresentador do Boi Garantido, Israel Paulain, e o levantador de toadas, Sebastião Jr, tiveram o voo para Parintins cancelado pela Azul Linhas Aéreas no guichê da empresa dentro do Aeroporto Internacional de Manaus – Eduardo Gomes, bairro Tarumã.

O apresentador utilizou as redes sociais para relatar a situação. A dupla é atração confirmada na tradição saída do boi da Baixa do São José pelas ruas da cidade no dia dos Namorados, evento previsto para iniciar às 21h.

“Acabei de ser comunicado que o voo da Azul está cancelado para Parintins. Vários ensaios importantes marcados e estamos aqui com muita frustração e indignação. (Nós) fomos avisados agora do cancelamento do voo. Estamos todos aqui muito decepcionados com essa situação, e a previsão (de voo) é somente para o dia 15. Fomos avisados agora, não teve aviso antecipado. Estamos tentando resolver para chegar o quanto antes em Parintins”, disse Israel.

“Fizemos o chek-in antecipado no aplicativo e chegamos aqui e avisaram que não vai ter o voo. Não tem como nessa época de festival ter um cancelamento desses. E nós não estamos sozinhos aqui. O voo praticamente lotado e todos aqui tentando resolver a situação para chegar em Parintins”, declarou Sebastião Jr.

Por meio da assessoria de imprensa, o Boi Garantido informou que a programação do evento ‘O amor está no ar’ prevista para iniciar às 17h está mantida. “O Sebastião Jr e o Israel Paulain já conseguiram um voo e estão à caminho de Parintins. Vão conseguir chegar agora a tarde”, disse um porta voz.

