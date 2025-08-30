A notícia que atravessa o Brasil!

Amazonas

Itacoatiara às escuras: corte de energia atinge toda a cidade neste domingo

Moradores devem enfrentar uma manhã sem luz no município.

Por Bruno Pacheco

30/08/2025 às 08:41

Notícias do Amazonas – Os moradores de Itacoatiara (a 270 quilômetros de Manaus) terão o domingo marcado pela falta de energia elétrica em todo o município. A interrupção do fornecimento está programada para acontecer das 4h às 11h da manhã do dia 31 de agosto, segundo informou a Amazonas Energia.

De acordo com a concessionária, a medida é necessária para a realização de serviços de melhorias e modernização no sistema elétrico local, a pedido da SE Evoltz.

“A Amazonas Energia informa que, no dia 31 de agosto de 2025, domingo, no período das 04h às 11h, ocorrerá uma interrupção programada do fornecimento de energia para todo o município de Itacoatiara. A interrupção se faz necessária para realização de serviços de melhorias e modernização do sistema, a pedido da SE Evoltz. Esses serviços são essenciais para melhorar a qualidade do sistema elétrico do município e adjacências”, diz nota da Amazonas Energia, que está sendo divulgada no município.

O desligamento, no entanto, deve afetar diretamente o descanso dos trabalhadores e o comércio local, que costuma se movimentar já nas primeiras horas da manhã de domingo.

A Amazonas Energia não informou se haverá cronograma de novas interrupções nos próximos meses.

