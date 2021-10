Izabelle Ribeiro, do The Voice Kids, é homenageada na Aleam no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Em continuidade à sua política de valorização dos talentos locais na cultura e no esporte, a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) realizou nesta quinta-feira (14), Cessão de Tempo proposta pelo deputado Dr. Gomes (PSC), para homenagear a cantora mirim Izabelle Ribeiro, finalista do programa The Voice Kids, veiculado pela TV Globo. Em outubro, Dr. Gomes já havia homenageado o participante Davi Lucas, que também havia se destacado no programa.

O deputado Dr. Gomes falou um pouco da trajetória de Izabelle, que tem 14 anos. “Quero apresentar uma cantora revelação do Amazonas, que veio à Aleam com sua família. Ela começou a cantar com oito anos; com o tempo evoluiu e hoje é um verdadeiro talento amazonense. Assim como ela, temos centenas de talentos no anonimato só precisando de apoio”, afirmou o deputado.

Dr. Gomes se disse feliz por proporcionar a pequena homenagem, pois acredita que também é papel da Assembleia valorizar a cultura e os talentos amazonenses. “No Amazonas participamos votando e torcendo, e ela conseguiu chegar à final, vencendo milhares de crianças do país todo, ficando em 2º lugar”, resumiu.

A pequena artista disse que o pai foi o principal incentivador e lembrou que se inscreveu antes, em 2018 e 2019. “A experiência que tive no The Voice foi incrível. Vivi muitas coisas novas e fico feliz de ter vencido os meus medos e estar inspirando outras pessoas. É muito lindo ver a reação das pessoas, agradeço ao deputado Dr. Gomes e a todos os deputados e deputadas pelo reconhecimento”, disse Izabelle, que cantou a música Amazonas Meu Amor, de Chico da Silva.

Em aparte, o deputado Tony Medeiros PSD) também parabenizou Isabelle e destacou o talento da cantora. “Ficamos emocionados em ouvi-la. É um privilégio escutar essa voz”, concluiu.