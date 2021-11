Jean Cleuter é eleito novo presidente da OAB Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O advogado, Jean Cleuter Simões Mendonça, foi eleito nesta terça-feira (16) pela chapa 30, o novo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas (OAB/AM), para o biênio 2022-2024.

A apuração dos votos saiu no início da noite desta terça-feira, (16), com uma margem grande de diferença do seu adversário, Paulo Mafioletti que ficou com 18,42% dos votos enquanto Jean com 81,58%. A votação aconteceu na Arena da Amazônia, em Manaus, entre as 9h e as 17h. Houve ainda sessão eleitoral em Parintins, Tefé, Manacapuru, Itacoatiara, Humaitá e em Tabatinga que atendeu à advocacia do Alto Solimões.

“Muito obrigado Advogados e Advogadas do Amazonas pela confiança em nossa Chapa. A união vai pautar nossa Gestão nesses três anos”, escreveu Jean agradecendo pela escolha dos advogados em sua chapa, e de sua vice, a advogada Denize Aufiero.

Ele vai suceder o advogado Marco Aurélio de Lima Choy que cumpriu dois mandatos consecutivos de presidente e teve como vice-presidente a advogada Grace Benayon. Jean assume em 1º de janeiro de 2022.

A votação teve o apoio do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM) que cedeu às urnas eletrônicas, do IMMU Trânsito, Detran-AM e Polícia Militar.