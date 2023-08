Jean Paul Prates critica Ibama por travar licença para exploração de petróleo no Amazonas

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) foi criticado pelo presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, por travar o processo de concessão de licença ambiental para a exploração de petróleo na foz do rio Amazonas.

Em entrevista a à Globo News, Jean Paul disse na última à Globo News que a Petrobras precisa realizar teste com sondas para obter a licença, mas o custo de manutenção não compensa enquanto o processo estiver paralisado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Não chegou a ser feito o teste simulado com todas aeronaves, embarcações, a própria sonda, porque houve a negativa [do Ibama]. A gente teve que tirar a sonda de lá, porque estava custando caro. A hora que o Ibama quiser continuar o processo, achar por bem fazer isso, com todo nosso respeito à estrutura do Ibama, ao Ministério de Minas e Energia, à figura da ministra Marina Silva, nós voltaremos com a sonda lá, faremos o teste e teremos a licença do furo”, disse.

Há um embate instaurado no governo federal entre os ministros do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), e de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), responsável pela Petrobras, devido licenciamento ambiental para a perfuração exploratória na Foz do Rio Amazonas.

Ibama vetou em maio deste ano uma licença ambiental à estatal e ainda comparou o projeto ao caso da usina hidrelétrica de Belo Monte, que levou ao primeiro rompimento de Marina com o PT, após ser derrotada pela então ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST*