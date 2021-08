Jerry Andrade, irmão do Coronel Menezes, é nomeado subcomandante da PM do Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

O coronel Ronaldo Negreiros da Silva, deixou o posto de subcomandante da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) que passa a ser ocupado pelo também coronel Jerry Andrade de Menezes, que é irmão do ex-superintendente da Suframa, Coronel Alfredo Menezes.

A nomeação consta na edição do último dia 9 no Diário Oficial do Estado (DOE).

Jerry Menezes chegou a disputar as eleições no ano de 2016 para o cargo de vereador no partido de esquerda PDT, onde obteve apenas 1.223 votos. Atualmente o partido está sob o comando do ex-deputado federal Hissa Abrahão.

Nos bastidores da política comenta-se que Coronel Menezes tem buscado cada vez mais ter uma relação ‘amigável’ com o governador Wilson Lima. Menezes, que é ex-superintende da Suframa e amigo de Bolsonaro (sem partido), é pré-candidato ao cargo de senador da República pelo Amazonas.