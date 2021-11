Jingle de Keitton Pinheiro é o mais tocado e compartilhado em Coari

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O jingle de campanha do candidato Keitton Pinheiro têm sido o mais ouvido e compartilhado, tanto nas redes sociais quanto nas casas dos coarienses. Com apenas três dias de divulgação, o hit se tornou a maior febre das eleições suplementares.

Ao bom estilo “chiclete” a música é fácil de decorar e marca bem tanto o nome quanto o número do candidato que tem dado demonstrações cada vez maiores de apoio popular. “É o Keitton. É o Keitton. É o Keitton… É onze, É onze, é onze…” é repetido ao som de um ritmo bastante popular, intercalada pelos folclóricos desafios contra a oposição.

O termômetro que mede o sucesso da campanha têm sido o próprio povo, que também entrou na onda das “dancinhas” e vem recriando as coreografias para o jingle nas plataformas de mídias sociais. Um verdadeiro sucesso.

“Quem decide o destino de Coari tem que ser o povo coariense. Nosso grupo político nunca ganhou eleição no tapetão. Foi sempre no voto. E isto só é possível porque temos um histórico de trabalho e respeito aos coarienses. E isto incomoda quem não trabalha. Ao ver nossa gente cantando nossos jingles com tanta alegria, certamente prova que nosso trabalho alcançou o coração e que estamos unidos por Coari”, declarou Keitton.

“Chora Oposição”

O segundo jingle mais tocado em Coari também é de Keitton Pinheiro. O jingle que parodia o hit “Late Coração” já ganhou versões inclusive no TikTok.

“Auuuuuu. Chora oposição que é onze e não tem jeito não” diz um dos trechos cantados com mais entusiasmo pelos eleitores do onze.

Além de ter alcançado uma votação histórica em 2020, ao lado de Adail Filho de quem é aliado, Keitton também possui o apoio de nomes que bateram recorde de votos em eleições passadas, como o ex-governador Amazonino Mendes, o deputado federal Silas Câmara, deputado estadual Dermilson Chagas e Dra Mayara, a deputada estadual mais votada do Amazonas. Mas o nome mais importante nesse crescimento vem do apoio direto que tem recebido do ex-prefeito Adail Pinheiro, responsável direto pela construção total de Coari.