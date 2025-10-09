A notícia que atravessa o Brasil!

Joana Darc assume oficialmente comando da Secretaria de Estado de Proteção Animal do Amazonas

Deputada destacou que a nova função representa um marco histórico na defesa dos animais no estado.

Por Jonas Souza

09/10/2025 às 19:56 - Atualizado em 09/10/2025 às 20:06

Notícias do Amazonas   – A deputada estadual Joana Darc assumiu oficialmente, nesta quinta-feira (09/10), o comando da Secretaria de Estado de Proteção Animal (Sepet-AM). O anúncio foi feito nas redes sociais da nova secretária, que compartilhou o momento da assinatura do termo de posse ao lado do governador Wilson Lima e do vereador Aldenor Lima, ambos do União Brasil.

Leia mais: Prefeitura de Presidente Figueiredo volta a ser alvo do TCE-AM por supostas irregularidades em licitação

Em sua publicação, Joana comemorou o início da nova missão e ressaltou a importância da pasta para o Amazonas.

“O propósito sempre será salvar vidas! Hoje, com imensa alegria e responsabilidade, assumi oficialmente a Sepet (@sepet.am), essa pasta que é um marco histórico na luta por mais respeito, amor e dignidade aos nossos animais. Agradeço ao governador Wilson Lima (@wilsonlimaam) pela confiança e parceria nessa missão. Tenho certeza de que juntos seguiremos transformando vidas e fortalecendo as políticas públicas de proteção animal em todo o nosso Amazonas!”, escreveu a secretária.

O vereador Aldenor Lima também utilizou as redes sociais para parabenizar Joana Darc pela nomeação, destacando a relevância da nova secretaria.

“Joana Darc (@joanadarcam) empossada como secretária da Sepet (@sepet.am)! Desejo muito sucesso nessa missão tão nobre que é proteger, acolher e garantir dignidade aos nossos animais. Que sua gestão seja marcada por ações que transformem vidas, tanto humanas quanto dos nossos bichinhos. Conte com meu apoio nessa caminhada!”, declarou o parlamentar.

A criação e a estruturação da Sepet-AM são vistas como um avanço histórico nas políticas públicas voltadas à proteção, acolhimento e bem-estar animal no estado.

O anúncio da posse de Joana acontece em meio às expectativas pela assunção da professora Jacqueline, suplente do União Brasil, ao cargo de deputada estadual. A cerimônia de posse está prevista para ocorrer na próxima terça-feira (14/10), na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

