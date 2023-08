Jogo da Seleção altera horário de funcionamento de espaços culturais no AM

Em decorrência do jogo da Copa do Mundo Feminina, que ocorrerá às 7h desta quarta-feira (2), entre Brasil e Jamaica, foi decretado ponto facultativo nos órgãos do Estado no Amazonas. Por este motivo, alguns espaços culturais alteraram, excepcionalmente, seus horários de funcionamento nesse período.

O Centro Cultural Povos da Amazônia (CCPA), que funciona de 9h às 15h, retardará em uma hora a sua abertura, adotando o horário das 10h às 15h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já o Teatro Amazonas, o Centro Cultural Palácio Rio Negro e o Centro Cultural Palácio da Justiça funcionarão em seu horário normal, sem mudanças, de 9h às 17h.

O Palacete Provincial e o Museu do Seringal, fecham regularmente todas as quartas-feiras para manutenção, portanto, não serão afetados pela mudança de horário.

Quanto às galerias, a Casa das Artes estará fechada durante todo o mês de agosto, a fim de reorganizar suas exposições, depois de ter abrigado a Casa do Jazz. Já a Galeria do Largo não será afetada pelo ponto facultativo, já que seu funcionamento inicia apenas no período da tarde, às 15h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para mais informações sobre os horários de funcionamento e visitação dos espaços culturais de Manaus, acesse as redes sociais e o Portal da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas.

Redação AM POST