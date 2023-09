Jogos da Juventude 2023: Alunos do Amazonas entram na reta final no torneio com chances de medalhas

A delegação amazonense segue em preparação para a etapa final dos Jogos da Juventude 2023. As disputas do 3º bloco de modalidades esportivas começam nesta terça-feira (12/09), no basquete, handebol, natação e vôlei de praia. A competição, que é disputada em Ribeirão Preto (SP), acaba no próximo dia 16 de setembro.

Até o momento, a delegação amazonense já conquistou 13 medalhas, sendo 3 ouros, 4 pratas e 6 bronzes. Os êxitos foram conquistados nas modalidades de atletismo, judô, taekwondo, voleibol e wrestling.

“Não é fácil cuidar de uma delegação com tantos atletas, mas a equipe amazonense está de parabéns. Estão vivendo a competição, dando o máximo de si. Com esse espírito, eles são campeões para além das medalhas”, ressaltou o chefe da delegação amazonense, professor Mike Moraes.

No páreo

Com o currículo de veterana no handebol, a aluna Valéria Araújo, 17, chega para a sua segunda participação nos Jogos da Juventude, sendo a atual bicampeã dos Jogos Escolares do Amazonas (JEAs) e também campeã brasileira de Handebol.

A aluna, que é natural do município de Barcelos (distante 399 quilômetros de Manaus), conquistou, no ano passado, o “Brazil Master Cup de Handebol”, equivalente ao nacional. Agora, está nas últimas preparações para os Jogos da Juventude.

“O esporte me possibilitou várias oportunidades e eu sou muito grata. Muito feliz com essa competição, estou me preparando muito. Hoje, nos enxergamos mais como um time do que no ano passado. Queremos melhorar”, compartilhou Valéria, que está disputando a última edição dela nos Jogos, já que a aluna é finalista na Escola Estadual (EE) Angelina Palheta Mendes.

Raio-x da competição

O campeonato, que é um dos principais torneios escolares do país, é organizado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) e conta com 173 atletas amazonenses nesta edição. No total, mais de 4 mil atletas de 15 a 17 anos, de todas as 27 unidades federativas, se reúnem nesta competição nacional.

Representantes da rede estadual disputam o evento em todas as modalidades disponíveis, coletivas e individuais. São elas: atletismo, basquete, futsal, handebol, judô, vôlei, vôlei de praia, xadrez, karatê, wrestling, ginástica artística, ginástica rítmica, badminton e taekwondo.