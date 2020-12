Jornal Nacional repercute manifestação contra decreto em Manaus

Redação AM POST

O Jornal Nacional deste sábado (26/12) mostrou manifestação de lojistas e empresários ocorrida no Centro de Manaus contra decisão do Governo do Amazonas de fechar o comércio não essencial a partir de hoje, por meio do decreto número 43.234 que dispõe sobre as novas medidas para o enfrentamento à Covid-19 no Estado.

Tanto comerciantes quanto funcionários de lojas protestaram pois acreditam que podem falir ou perder o emprego durante o período em que o comércio estiver fechado.

“São cinco dias que vão fazer muita diferença para a gente. Muitas empresas vão se salvar, muitos empregos vão se salvar”, declarou o diretor da Associação Comercial do Amazonas, Ali Bawab.

De acordo com a reportagem enquanto no Centro da capital houve tumulto por causa do fechamento do comércio, na zona leste e outras cidades da região metropolitana de Manaus muitas lojas abriram.

Segundo o Governo do Amazonas, o motivo do decreto é que se garanta que a estrutura da rede pública de saúde tenha condições de receber todos aqueles que forem infectados pelo coronavírus.

Para o epidemiologista da Fiocruz-AM, Jesem Orellana, a medida tomada pelo governo só deve fazer efeito depois da primeira quinzena de janeiro. “Em relação a circulação viral nós realmente temos expectativas positivas. Você fazer uma pausa desse tamanho, 16 dias, ela certamente serve para colocar um bom freio na epidemia em Manaus”, disse ele ao Jornal Nacional.