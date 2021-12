Jornalista Haroldo Furtado de Paiva morre aos 73 anos em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O jornalista Haroldo Furtado, aos 73 anos morreu nesta quinta-feira (16). A informação foi divulgada pela família dele em comunicado que não especificou a causa da morte.

“É com grande pesar que a família comunica o falecimento do Jornalista Haroldo Furtado de Paiva. Com sua inteligência, seriedade e a busca constante pela notícia completa e bem apurada, Haroldo Furtado marcou época no jornalismo Amazonense à frente das mais importantes coberturas da história recente de nosso Estado. […] A família lamenta sua partida, mas com a certeza de que Haroldo deixou seu legado às novas gerações de jornalistas Amazonenses”, diz trecho da nota.

O velório está sendo realizado na funerária Almir Neves, localizada na avenida Joaquim Nabuco, bairro Centro.

Haroldo foi secretário de comunicação dos governadores do Amazonas, Amazonino Mendes, e Gilberto Mestrinho, nas décadas de 80 e 90, e lançou o jornal O Estado do Amazonas, encerrado na década de 80. Atualmente ele era trabalhava na Secretaria do Trabalho (Setrab).