Jornalista Izinha Toscano morre vítima de Covid-19 em Manaus

A jornalista Izinha Toscano de Melo, 31 anos, morreu vítima da Covid-19 em Manaus. Ela estava internada no Hospital São Lucas e faleceu no início da noite desta quarta-feira (06/01/21). A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado de Comunicação Social (Secom).

Colaboradora da Secom desde 2019, onde atuava como assessora, Izinha era querida por seus colegas de trabalho e sua partida deixou a todos consternados. Uma profissional extremamente competente e talentosa, um ser iluminado e de coração enorme que deixará saudades em todos que tiveram a oportunidade de conhecê-la.

Jornalista e cientista social, graduada pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Izinha também atuou em veículos de comunicação na capital, na Assembleia Legislativa do Estado e no Governo do Estado do Amazonas.

Em nome dos servidores da Comunicação do Governo do Amazonas, a Secom manifestou condolências aos familiares e amigos de Izinha neste momento tão doloroso.

