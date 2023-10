Josué Cláudio é eleito Corregedor-Geral do TCE-AM

Amazonas – O conselheiro Josué Cláudio foi eleito Corregedor-Geral do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) na manhã desta terça-feira (3), durante Sessão Especial realizada logo após a 34ª Sessão do Tribunal Pleno, que também definiu Yara Lins dos Santos, como presidente do órgão e Luis Fabian como seu vice.

Josué Cláudio vai assumir a corregedoria e deixa o cargo de ouvidor-geral após dois anos de projetos e expansões do trabalho da Ouvidoria em todo o Estado. Ele falou em coletiva de imprensa do privilégio de fazer parte da administração da Corte de Contas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Estou me sentindo muito realizado em fazer parte de uma administração do Tribunal de Contas. Faremos uma administração participativa, compartilhada entre seus membros que comporão a administração e a mesa diretora. Espero estarmos abençoados e iluminados para tomarmos as melhores decisões em prol da sociedade”, disse.

Josué trará consigo sua experiência política e habilidades de articulação, que podem ser valiosas para fortalecer a eficiência e a transparência das atividades da Corte. Sua trajetória indica sua capacidade de construir uma carreira sólida e influente no estado, o que aumenta as expectativas quanto às contribuições que poderá fazer caso assuma o cargo.

Ocupando a vaga deixada pelo conselheiro Josué Cláudio, o então coordenador-geral da ECP, Mario de Mello, assumirá as atividades da ouvidoria para o biênio 2024-2025.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST*