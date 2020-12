Josué destaca qualidade de ensino na inauguração do CIME Drª Viviane Rodella

Redação AM POST

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Josué Neto (PRTB) participou nesta segunda-feira (7), da inauguração do Centro Integrado Municipal de Educação (CIME) Dra. Viviane Estrela Marques Rodella, localizado no bairro Lago Azul, na Zona Norte de Manaus. De acordo com o parlamentar, o centro de ensino é moderno e tecnológico e vai proporcionar mais qualidade na educação das crianças e jovens que moram nessa região da capital amazonense.

“É uma escola com padrão que deverá ser mantido para as próximas escolas, principalmente, nos locais onde a população de Manaus é mais carente”, disse o presidente, que ressaltou que este novo CIME é um modelo na qualidade de ensino para Manaus.

Josué também destacou a escolha do nome da Dra. Viviane Rodella, médica que sempre se dedicou a pediatria, para o CIME que vai abrigar 1.600 alunos do ensino infantil e fundamental.

Segundo o prefeito de Manaus, Arthur Neto, o CIME Dra. Viviane Rodella foi construído, por meio, do Projeto de Expansão e Melhoria Educacional da Rede Pública Municipal de Manaus (Proemem), onde foi parcialmente financiado pelo BID mas com contrapartida da Prefeitura. “Esse é um novo modelo de escola e eu deixo mais cinco assim prontas para o próximo prefeito que vai administrar Manaus”, explicou Arthur Neto.

A solenidade também contou com a presença do ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Mauro Campbell, procurador-geral de Justiça, Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, a primeira-dama Elizabeth Valeiko, secretária municipal de Educação (Semed), Kátia Schweickardt, além dos familiares da Dra. Viviane Rodella e outras autoridades.