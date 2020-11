Josué destinará R$ 500 mil em emendas para a Associação Pestalozzi de Manaus

Redação AM POST

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Josué Neto (PRTB) afirmou nesta quarta-feira (18), que destinará R$ 500 mil, através de emendas parlamentares para a Associação Pestalozzi. Josué também parabenizou a entidade pelos 42 anos de existência e pelo trabalho voltado para Pessoas com Deficiência (PcD).

“Quero aqui anunciar que para o ano de 2021 nós já estaremos indicando, e apresentando emenda ao orçamento. Eu estarei encaminhando a Associação Pestalozzi o valor de R$ 500 mil das minhas emendas parlamentares”, explicou o presidente.

De acordo com Josué, a Pestalozzi é uma entidade sem fins lucrativos criada em 1978, que tem a finalidade de defesa e garantia de PcDs. “A Pestalozzi desenvolve atividades que visam aumentar as potencialidades da Pessoa Com Deficiência (PcD) e os familiares. A Pestalozzi mantém no ensino especial, que atualmente tem 115 alunos especiais: Autismo, Síndrome de Down, microcefalia e entre outros. A instituição oferece quatro refeições diárias, duas no turno matutino, duas no turno vespertino e os professores são seguidos pela Seduc e pela Semed”, destacou o parlamentar.

História

A Associação Pestalozzi foi fundada em 10 de março de 1978 pelas senhoras Vânia Aucar Seffair e Nádia Abdala Aucar onde atende crianças e jovens com deficiência. Atualmente, a unidade educacional pestalozziana Centro de Ensino Especial “Helena Antipoff”, atende mais de 100 usuários com Síndrome de Down, Transtorno do Espectro Autista, Paralisia Cerebral, Deficiência Intelectual, Síndrome de Klinefelter.

O movimento está presente em Manaus e nos municípios de Parintins (distante 369 km em linha reta da capital), Manicoré (distante 332 km da capital), Manaquiri (distante 60 km da capital), Maués (distante 276 km da capital), Coari (distante 363 km da capital), Boa Vista do Ramos (distante 271 km da capital), Tonantins (distante 865 km da capital) e Nova Olinda do Norte (distante 135 km da capital).