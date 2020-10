Josué Neto e Hamilton Mourão tratam sobre mineração, bioeconomia e Conselho da Amazônia

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Josué Neto (PRTB) disse, nesta quinta-feira (22), que o vice-presidente da República, General Hamilton Mourão (PRTB), virá a Manaus nos próximos dias. Josué esteve com Mourão ontem, em Brasília, para tratar pautas de interesse do Amazonas, entre elas mineração e bioeconomia.

De acordo com Josué, Mourão virá para Manaus com uma delegação de diferentes países, entre eles França e Noruega, para apresentar o Amazonas.

Continua depois da Publicidade

A reunião com Mourão ocorreu no gabinete da vice-presidência, onde também estavam investidores de Israel e empresários israelenses do ramo de tecnologia de exploração de minérios.

“O Brasil não conhece a exploração da mineração sem destruir a natureza e esse grupo israelense, empresários, afirmam que já tem a tecnologia, e é de se acreditar porque Israel é o país que mais investe em tecnologia no mundo e por isso tive o empenho de pedir essa audiência e tratar do assunto mineração, que está inserido na economia, que está inserido na realidade da Amazônia e que a mineração é pauta do Governo Federal”, disse o presidente da Aleam.

Josué acredita que a mineração vai trazer desenvolvimento econômico para o Amazonas. Ele relembrou que recentemente, a Polícia Federal desarticulou uma organização criminosa, que lucrava R$ 200 milhões, por mês, com a exploração ilegal de ouro e diamantes em Roraima. “É por isso que a ação da mineração é algo que no futuro próximo, com a tecnologia, com a ciência, trará desenvolvimento pro nosso Estado”, destacou. Para ele, a regularização da atividade vai facilitar fiscalização, reduzir danos ao meio ambiente e ajudar a combater a mineração ilegal.

Continua depois da Publicidade

Bolsonaro

Ainda durante o discurso, Josué agradeceu o presidente da República, Jair Bolsonaro, por manter as vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus (ZFM) em relação aos concentrados, que é o insumo dos refrigerantes.

Pautas

Continua depois da Publicidade

Josué lembrou que a mineração e a bioeconomia são pautas do Governo Federal para o desenvolvimento do país.

Na última terça-feira (20) o Governo Brasileiro firmou um acordo com o Banco de Exportação e Importação dos Estados Unidos (EximBank) para investimentos de até US$ 1 bilhão (R$ 5,6 bilhões) no Brasil. Os valores podem ser investidos nas áreas de mineração, energia, gás natural, infraestrutura, logística, entre outros.

* Com informações da Assessoria de Imprensa