Josué tem reunião com Villas Bôas para tratar de bioindústria e Segurança do AM

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Josué Neto (PRTB) teve uma audiência na tarde, desta terça-feira (20), com o General da Reserva Eduardo Villas Bôas, em Brasília, para tratar de temas importantes para o Amazonas como o desenvolvimento da economia local e combate ao tráfico de armas.

“Conversamos sobre alternativas que podem incentivar o desenvolvimento econômico sustentável da região através da bioeconomia, bioindústria. Também levei a ele informações sobre o tráfico de armas, que nunca esteve tão forte no Amazonas. Informações que ele vai levar ao presidente Bolsonaro, ao vice-presidente General Mourão e também ao Ministério da Justiça”, disse Josué.

No mês passado, Josué Neto, e o deputado estadual Fausto Jr., reuniram-se com o general Villas Bôas para discutir temas sobre o desenvolvimento do Amazonas, como a rodovia BR-319, gás natural, mineração, estrada que ligaria Boa Vista (RR) a Georgetown (Guiana), o CBA (Centro de Biotecnologia da Amazônia) e fiscalização das fronteiras do Estado com países vizinhos.

Conselheiro de Bolsonaro

Villas Bôas é assessor especial do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e conselheiro do presidente Jair Bolsonaro para questões de defesa e desenvolvimento da Amazônia. O general atuou por décadas na região amazônica antes de assumir o comando do Exército, cargo que deixou no início de 2019 por motivos de saúde.

