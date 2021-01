Jovem autista que estava desaparecido é encontrado morto em poço de 12 metros de profundidade no AM

Redação AM POST

Um jovem, identificado como João Vitor de Souza Oliveira, de 18 anos, autista, que estava desaparecido desde o último sábado (2), foi encontrado morto dentro de um poço com 12 metros de profundidade na Estrada do Purupuru, KM-13, no município de Careiro (distante a 123,6 quilômetros de Manaus).

De acordo com a polícia, os familiares e vizinhos fizeram buscas pelo jovem e o encontraram horas depois. O poço ficava em uma casa abandonada há quase 2 km de sua residência.

O corpo foi removido da cisterna e levado para o necrotério. O caso foi registrado na Delegacia local.