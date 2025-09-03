A notícia que atravessa o Brasil!

Amazonas

Jovem de 20 anos é encontrada morta em pousada de Barcelos e familiares pedem justiça

Câmeras de segurança registraram a saída de um suspeito do local, e a investigação segue em andamento.

Por Natan AMPOST

03/09/2025 às 11:54

O assassinato da jovem Ana Tavares, de 20 anos, mobilizou autoridades e moradores em Barcelos, município a 405 quilômetros de Manaus. O corpo da estudante foi encontrado no último dia 21 de agosto na Pousada Flor da Mata, levantando suspeitas de feminicídio. Câmeras de segurança registraram a saída de um suspeito do local, e a investigação segue em andamento.

Segundo familiares, Ana cursava enfermagem e estudava com o objetivo de ajudar financeiramente a família. A tragédia causou comoção entre amigos e moradores do município, que organizaram uma manifestação em frente à Câmara Municipal de Barcelos, no último sábado (30/8), pedindo agilidade nas investigações e justiça pela jovem.

A denúncia chegou até a deputada estadual Joana Darc (União Brasil) por meio da vereadora Raycka Lacerda (UB), que esteve com a família para apurar os detalhes do caso. Durante a sessão da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) nesta terça-feira (2/9), Joana Darc usou a tribuna para reforçar que seu mandato está à disposição para acompanhar a investigação e cobrar respostas das autoridades.

— Os familiares estão pedindo justiça, e estou colocando o meu mandato à disposição para solicitar agilidade nas investigações desse caso, para que as autoridades apurem tudo a fundo e que a Ana não seja esquecida. Precisamos de explicações — afirmou a deputada.

O caso conta ainda com o apoio da Procuradoria Especial da Mulher da Aleam, que acompanha tecnicamente a denúncia para garantir que sejam seguidos os protocolos da rede de proteção às mulheres no estado.

— Estamos com o apoio da Procuradoria Especial da Mulher da Aleam no caso de Ana Tavares. A denúncia está recebendo acompanhamento técnico para encaminhamentos adequados devido à rede de proteção às mulheres no Amazonas — destacou Joana Darc.

