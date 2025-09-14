Jovem é acidentalmente baleado com espingarda em canoa no interior do Amazonas

Notícias do Amazonas – Na tarde deste domingo, 14, um jovem de 26 anos, identificado como Railson Andrade do Nascimento, foi acidentado por um disparo de espingarda enquanto estava em uma canoa, retornando da comunidade Tucunaré, no São João do Rio Arari, em Itacoatiara.

Conforme relatos, a espingarda caiu e disparou acidentalmente, atingindo a região torácica do rapaz.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e conduziu Railson ao Hospital Regional José Mendes, onde a equipe médica imediatamente iniciou os procedimentos necessários.

Foram identificadas de três a quatro perfurações causadas pelo disparo, mas, felizmente, Railson estava consciente e em estado estável quando chegou ao hospital.

O acidente ocorreu durante uma pescaria. Railson conseguiu chegar ao igarapé e pedir ajuda a um primo, que o levou até a comunidade Nossa Senhora de Fátima, onde recebeu atendimento inicial em um posto de saúde.

Um problema destacado é o transporte inadequado para emergências na região; a única lancha disponível, com motor 30, é insuficiente para deslocamentos rápidos, levando mais de três horas para chegar ao hospital em Itacoatiara.

Moradores pedem urgentemente melhorias no transporte para garantir um atendimento rápido e eficaz em situações críticas.