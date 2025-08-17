A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Jovem fica em estado grave após ser arremessada de moto no interior do Amazonas; assista

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do acidente, que chocou moradores da região.

Por Beatriz Silveira

17/08/2025 às 06:28

Ver resumo

Notícias do Amazonas – Uma jovem identificada apenas como Melriane continua internada em estado crítico após um grave acidente de motocicleta ocorrido na madrugada deste sábado (16), em Coari, cidade situada a 363 quilômetros de Manaus.

PUBLICIDADE

Câmeras de segurança instaladas próximas ao local registraram o instante em que a vítima perdeu o controle da moto e foi arremessada para o alto. Em outro vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver a jovem caída no chão, aguardando por socorro, na região conhecida popularmente como “Esquina Livre”.

De acordo com informações preliminares, Melriane sofreu várias fraturas pelo corpo e precisou ser entubada ainda na Unidade Hospitalar de Coari, para onde foi levada imediatamente após o acidente. Porém, devido à complexidade dos ferimentos, os médicos determinaram a transferência da paciente para a capital amazonense, onde deverá receber cuidados especializados.

PUBLICIDADE

Leia também: Motoristas denunciam máfia dos flanelinhas durante show Tardezinha em Manaus

Familiares informaram que buscam esclarecer as circunstâncias do ocorrido. Existe a suspeita de que a jovem possa ter sido atropelada por outro veículo, embora essa hipótese ainda não tenha sido confirmada pelas autoridades de trânsito. A investigação deverá esclarecer se houve a participação de terceiros ou se o acidente foi resultado exclusivo da perda de controle da motocicleta.

O caso ganhou grande repercussão nas redes sociais de moradores da cidade. A gravidade do acidente e a divulgação das imagens chocaram a população, que acompanha com apreensão as atualizações sobre o estado de saúde da jovem. Enquanto isso, equipes de saúde e órgãos de trânsito seguem monitorando a situação, e familiares aguardam ansiosos por boas notícias.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Polícia

Homem que mutilou companheira em 2016 volta a ameaçá-la e é preso no Amazonas

Mulher já possuía medida protetiva desde 2016, quando foi agredida e teve parte da orelha arrancada.

há 26 minutos

Polícia

Veja vídeo: Homem é assassinado a facadas após discussão com desafeto no Amazonas

Vítima sofreu três facadas e o corpo só foi removido após chegada das autoridades.

há 1 hora

Amazonas

Embarcação naufraga em Maués e vítimas são resgatadas durante a madrugada; assista

Rozilmo Negreiros conseguiu pedir socorro por telefone antes do naufrágio; buscas mobilizaram bombeiros, GCIP e voluntários.

há 1 hora

Manaus

Vandalismo e furtos paralisam atividades esportivas no complexo Rei Pelé, em Manaus

A Prefeitura de Manaus está adotando medidas para reforçar a segurança.

há 3 horas

Brasil

Jurada de morte, traficante ‘Diaba Loira’ morreu no Rio após trair facção; entenda

Eweline Passos era conhecida pelo apelido de Diaba Loira e estava sendo procurada pela polícia desde julho deste ano.

há 4 horas