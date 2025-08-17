Jovem fica em estado grave após ser arremessada de moto no interior do Amazonas; assista

Notícias do Amazonas – Uma jovem identificada apenas como Melriane continua internada em estado crítico após um grave acidente de motocicleta ocorrido na madrugada deste sábado (16), em Coari, cidade situada a 363 quilômetros de Manaus.

Câmeras de segurança instaladas próximas ao local registraram o instante em que a vítima perdeu o controle da moto e foi arremessada para o alto. Em outro vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver a jovem caída no chão, aguardando por socorro, na região conhecida popularmente como “Esquina Livre”.

De acordo com informações preliminares, Melriane sofreu várias fraturas pelo corpo e precisou ser entubada ainda na Unidade Hospitalar de Coari, para onde foi levada imediatamente após o acidente. Porém, devido à complexidade dos ferimentos, os médicos determinaram a transferência da paciente para a capital amazonense, onde deverá receber cuidados especializados.

Familiares informaram que buscam esclarecer as circunstâncias do ocorrido. Existe a suspeita de que a jovem possa ter sido atropelada por outro veículo, embora essa hipótese ainda não tenha sido confirmada pelas autoridades de trânsito. A investigação deverá esclarecer se houve a participação de terceiros ou se o acidente foi resultado exclusivo da perda de controle da motocicleta.

O caso ganhou grande repercussão nas redes sociais de moradores da cidade. A gravidade do acidente e a divulgação das imagens chocaram a população, que acompanha com apreensão as atualizações sobre o estado de saúde da jovem. Enquanto isso, equipes de saúde e órgãos de trânsito seguem monitorando a situação, e familiares aguardam ansiosos por boas notícias.