Jovem morre afogado ao tentar atravessar lago no Amazonas

Redação AM POST

Danilo Taveira da Conceição, de 20 anos, foi encontrado morto na tarde desta quinta-feira (4) em um lago na Comunidade Gurupá, município de Careiro da Várzea, a 25 quilômetros de Manaus.

Segundo relatos de testemunhas, o jovem teria tentado nadar pelo lago e acabou se afogando e desaparecendo nas águas pela manhã.

Os mergulhadores da base do Pelotão Fluvial do Corpo de Bombeiros do Amazonas foram acionados e encontraram o corpo do jovem já sem vida, a cerca de 10 metros de profundidade.

De acordo com testemunhas, a correnteza no local é forte. O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo do local.