Jovem tem tórax perfurado por pedaço de madeira durante trabalho rural no Amazonas

Notícias do Amazonas – Um acidente quase terminou em tragédia na área rural de Barcelos (AM) na manhã desta quarta-feira (6). Um jovem de 21 anos teve o tórax perfurado por um pedaço de madeira enquanto derrubava árvores para preparar uma roça.

PUBLICIDADE

O impacto atingiu uma região próxima ao coração, causando dores intensas e colocando sua vida em risco.

As equipes de socorro agiram rapidamente para estabilizar o rapaz no hospital local da cidade. Devido à gravidade da lesão, foi necessária a remoção aérea para Manaus, onde ele receberá atendimento especializado.

PUBLICIDADE

Na manhã desta quinta-feira (7), o jovem foi transferido em uma aeronave equipada para cuidados de alta complexidade. Ele seguirá internado na capital amazonense e será submetido a cirurgia para tratar a perfuração no tórax.

O caso chama atenção para os riscos do trabalho rural, especialmente em atividades que envolvem o manejo de árvores e materiais pesados. O atendimento ágil e a transferência para um centro médico capacitado foram essenciais para preservar a vida da vítima.

A equipe médica segue monitorando o quadro do paciente, que permanece sob cuidados intensivos.