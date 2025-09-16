A notícia que atravessa o Brasil!

Juíza do TRE-AM é aclamada pela 2ª vez presidente do Colégio de Ouvidores da Justiça Eleitoral 

Reeleição reforça compromisso da magistrada com a valorização das ouvidorias e o fortalecimento da democracia no Brasil.

Por Jhon Lobato

16/09/2025 às 13:12

Notícias do Amazonas – A juíza eleitoral e Ouvidora da Mulher do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), Lídia de Abreu Carvalho, foi aclamada pela segunda vez como presidente do Colégio de Ouvidores da Justiça Eleitoral (COJE) para o biênio 2025-2026.

A eleição ocorreu em Assembleia Geral Ordinária, realizada on-line, aclamando a chapa da juíza, que ainda conta com quatro desembargadores eleitorais de diferentes regiões do país: Pedro Rogério Godinho (TRE-BA), vice-presidente; Maria Domitila Manssur (TRE-SP), 1ª secretária; André Puppin (TRE-DF), 2º secretário; e Vanessa Jamus Marchi (TRE-PR), 3ª secretária.

Foto: Divulgação / TRE-AM

Durante a eleição, a juíza Lídia de Abreu destacou conquistas de seu primeiro mandato como presidente do COJE, como a atuação na nacionalização do Sistema de Atendimento ao Cidadão e na criação do Sistema Nacional de Ouvidorias, junto ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Para o novo mandato, Lídia de Abreu, em conjunto com os demais membros da diretoria do COJE, indicou que vai atuar para fortalecer a promoção da diversidade e cidadania.

“Estamos prontos para trabalhar com dedicação, inovação e transparência. Vamos juntos continuar a construir um Colégio de Ouvidores ainda mais forte, atuante e essencial para a democracia brasileira. Estamos unidos pelo propósito comum de construir um Colégio de Ouvidores ainda mais forte, atuante e essencial para a democracia brasileira. Juntos, pela valorização das ouvidorias e o fortalecimento da democracia”, enfatizou a presidente reeleita do COJE, juíza Lídia de Abreu Carvalho.

Foto: Divulgação / TRE-AM

Para o biênio 2025-2026, a nova diretoria do COJE vai concentrar esforços na valorização das ouvidorias eleitorais e no fortalecimento da democracia, com o compromisso de cumprir as diretrizes da Carta de Pirenópolis, documento que norteia as metas do Sistema de Ouvidorias Eleitorais.

Os principais objetivos para o novo biênio do COJE incluem: Atuação Legislativa e Fortalecimento Institucional; Inclusão e Respeito à Diversidade; Reforço dos Protocolos de Perspectiva de Gênero e Racial; Combate à Violência e Discriminação; Modernização, Acessibilidade e Transparência, reforçando o uso de tecnologia e inteligência artificial de forma ética e segura; e Defesa de Estrutura Mínima e Valorização Institucional das Ouvidorias.

Redação AM POST

