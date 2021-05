Juíza manda PF devolver carga da maior apreensão de madeira do Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A juíza federal Mara Elisa Andrade determinou nessa terça-feira (4) a restituição da madeira que havia sido apreendida pela Polícia Federal na divisa do Amazonas com o Pará, em dezembro do ano passado.

No texto da decisão, a juíza afirma que as investigações “estão em fase incipiente”. Ainda na sentença, Andrade afirma que “atos persecutórios ostensivos e restritivos de direitos e liberdades” teriam sido praticados, uma vez que não há certeza sobre a prática de crimes e sua autoria.

Ela também explicou a apreensão por prazo indeterminado da madeira, embarcações e maquinários usados pelos impetrantes, sem motivação legal acerca da necessidade da apreensão, é medida “desarrazoada” e sem respaldo legal.

O mandado de segurança foi impetrado pela Associação Comunitária da Gleba Cumurucuri contra o ato do ex-superintendente da Polícia Federal do Amazonas, Alexandre Saraiva. Na peça, a entidade diz que desenvolve manejo florestal sustentável na área de reserva legal e tem licenciamento ambiental junto a Secretaria de meio Ambiente do Pará (Semas-PA).

Na ação, a associação também defende que a apreensão da madeira e dos equipamentos usados na extração não ocorreu em flagrante, o que não justifica a apreensão do material por parte da PF.

A decisão foi comemorada pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que postou a decisão da juíza em uma rede social. “Sempre fomos e continuamos sendo defensores da celeridade, devido processo legal e ampla defesa. Se estiverem errados que sejam punidos”, escreveu Salles.

Entenda o caso

Em dezembro, a Polícia Federal fez apreensões recordes de madeira na divisa do Amazonas com o Pará.

Primeiro, os agentes apreenderam 3 mil metros cúbicos em Parintins. Em 21 de dezembro, houve a apreensão de 43 mil toras de madeira ao longo dos rios Mamuru e Arapiuns. De acordo com a PF, essa foi a maior apreensão de toda a história do Brasil produto de desmatamento ilegal.

No total, passou de 200 mil metros cúbicos a quantidade de madeira apreendida pela PF em operações contra desmatamento na região, o que representa cerca de 65 mil árvores derrubadas.

Em março, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, visitou a região e se reuniu com madeireiros para tratar do tema. Ele defendia a devolução do material para os madeireiros. Segundo o ministro, o desmatamento teria sido feito dentro da lei.

Em abril, o então superintendente do Ibama Alexandre Saraiva criticou a atitude do ministro. Ele chegou a enviar ao Supremo Tribunal Federal uma notícia-crime contra o ministro.

No documento, o delegado apontou a possibilidade de ocorrência dos crimes de advocacia administrativa, organização criminosa e o crime de “obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do Poder Público no trato de questões ambientais.”

No dia 20 de abril, o governo federal trocou a Superintendência da Polícia Federal no Amazonas. O delegado Leandro Almada da Costa assumiu o cargo no lugar de Alexandre Saraiva.

*Com informações do G1