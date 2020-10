Juíza multa blog CM7 por insistir em publicar ofensas e mentiras contra Amazonino Mendes

Redação AM POST

A juíza Mônica Chaves do Carmo, da Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral, multou em R$ 10 mil a empresária Cileide Rodrigues e o CM7, individualmente, por comportamento recalcitrante, ao insistir em postagens de cunho eleitoral depreciativas e ofensivas à honra de candidatos, inclusive com feitos em trâmites no Juízo Eleitoral e nos demais Juízos da Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral.



A decisão foi tomada sobre denúncia apresentada pelos advogados do candidato a prefeito de Manaus pela Coligação Juntos Podemos Mais, Amazonino Mendes, contra postagem com teor ofensivo e falso com a finalidade de atentar contra a sua honra e articular imagem negativa perante a opinião pública e demonstrando preconceito com pessoas idosas, sob a justificativa de que uma pessoa, em virtude de sua idade, não tem condições de exercer mandato eletivo.



Em sua defesa, Cileide Rodrigues informou que providenciou a retirada e exclusão da matéria de seu sítio eletrônico e disse que a matéria não seria de competência da justiça eleitoral, alegando que o interesse seria de natureza informativa e que as ilações sarcásticas em relação à idade e estado de saúde de Amazonino estariam adstritas ao direito de crítica e opinião subjacentes ao exercício da atividade jornalística e direito constitucional.



O Ministério Público Eleitoral opinou pela manutenção da decisão de concessão da liminar que mandou retirar a postagem. A juíza entendeu que a questão relacionada à saúde e idade do candidato para exercer o mandato eletivo tem, sim, cunho eleitoral, o que, por conseguinte, atrai a competência da Justiça Eleitoral para apreciar e julgar a demanda, vez que tais afirmações constituem evidente propaganda negativa.



Segundo a magistrada, observa-se que a postagem do CM7 ultrapassa os limites constitucionais da liberdade de imprensa e de manifestação do pensamento, em ofensa à honra e à dignidade de Amazonino Mendes. De acordo com ela, o blog publicou ofensa à honra do candidato com o intuito de afastar o seu potencial eleitorado. E determinou a remoção definitiva do conteúdo ofensivo a Amazonino Mendes.

* Com informações da Assessoria de Imprensa