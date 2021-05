Juíza Onilza Gerth e juiz Abraham Peixoto são escolhidos como novos desembargadores do TJAM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O juiz Abraham Peixoto Campos Filho e a juíza Onilza Abreu Gerth foram os escolhidos para compor o Pleno do Tribunal de Justiça do Amazonas, em sessão realizada nesta terça-feira (11/5), por videoconferência, e presidida pelo desembargador Domingos Jorge Chalub Pereira.

Primeiro ocorreu a eleição pelo critério de merecimento, para a vaga deixada pelo desembargador Aristóteles Lima Thury, falecido em fevereiro deste ano, sendo eleito para o cargo Abraham Peixoto Campos Filho, com 16 votos.

Na lista dos três mais votados, figuraram ainda os magistrados Mirza Telma de Oliveira Cunha e Cezar Luiz Bandiera, cada qual com 11 votos, seguindo-se a ordem de antiguidade. Em futuras eleições por merecimento, se um juiz figurar três vezes seguidas em lista tríplice, será obrigatoriamente eleito.

O presidente Domingos Chalub abriu a votação, que pôde ser acompanhada pelo painel transmitido online, e em seguida pediu aos desembargadores que confirmassem os votos oralmente nos três juízes com maior pontuação atribuída, a partir dos quais foi feita a soma e divulgado o resultado final.

Participaram da votação os desembargadores: João Simões, Ari Moutinho, Socorro Guedes, Domingos Chalub, Yedo Simões, Flávio Pascarelli, Paulo Lima, Mauro Bessa, Cláudio Roessing, Carla Reis, Wellington Araújo, Jorge Lins, Laffayete Vieira Júnior, Nélia Caminha, Jomar Fernandes, Airton Gentil, José Hamilton Saraiva, Anselmo Chíxaro, Joana Meirelles e Vânia Marinho.

O juiz Abraham Peixoto Campos Filho, ao final da votação, comentou que o sentimento era, sobretudo, de gratidão aos desembargadores que o honraram com a escolha e que vai continuar prestando a jurisdição, como sempre fez, ao longo de 28 anos de sua trajetória na magistratura do Amazonas, “buscando a eficiência e a celeridade, e, acima de tudo, com serenidade”.

Aclamação

Na sequência, o presidente Chalub consultou os membros da Corte sobre a aclamação da juíza Onilza Abreu Gerth ao cargo de desembargadora, pelo critério de antiguidade. Seu nome teve plena aceitação e o presidente ressaltou que a aclamação ocorreu com justa razão, pela desenvoltura, competência e independência da futura colega.

Onilza Gerth recebeu os parabéns dos membros do colegiado e agradeceu a todos. “Recebo com muita alegria a aclamação, é um momento muito importante da minha vida, quero agradecer a Deus e à minha família, que orou, e à Corte de Justiça, que me acolheu”, disse Onilza, que já vinha atuando no 2.º Grau como juíza convocada.

Ela acrescentou que completará 32 anos de magistratura em junho, que vai continuar fazendo seu trabalho de prestação jurisdicional à sociedade, se atualizando e buscando sempre servir.

A data da posse dos novos desembargadores ainda será definida pela Presidência do TJAM e deve ocorrer de forma virtual.

Currículos

Onilza Abreu Gerth nasceu em Coari, tem 59 anos, é casada e tem uma filha. Possui graduação em Direito, com especialização em Direito Processual Civil pela Universidade Federal do Amazonas, e está finalizando o Doutorado em Ciências Jurídicas e Sociais na Universidade Católica de Santa Fé, da Argentina.

Já atuou nas Comarcas de Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira; também como juíza eleitoral. Em 1994 foi promovida por merecimento para a 8.ª Vara Cível da capital; já foi designada para atuar como juíza auxiliar da Presidência, da Vice-Presidência e da Corregedoria-Geral de Justiça; integrou a Turma Recursal, atou na Ouvidoria do TJAM e na Casa da Cidadania.

Abraham Peixoto Campos Filhos nasceu em Manaus, tem 56 anos, possui graduação em Direito pela Universidade do Amazonas; e é titular da 16.ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho de Manaus.

Atuou como juiz em Jutaí e São Sebastião do Uatumã antes de ser promovido para a capital; atuou como juiz eleitoral em várias cidades; como desembargador do Tribunal Regional Eleitoral; como juiz de Turma Recursal, auxiliar da Presidência, da Vice-Presidência e da Corregedoria; e na Associação dos Magistrados do Amazonas.



* Com informações da assessoria de imprensa