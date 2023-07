Julho Amarelo: Amazonas registra queda em 19% nos casos de hepatites virais e Saúde alerta para busca pelo diagnóstico

O Amazonas registra redução de 19% nos casos confirmados de hepatites virais no primeiro trimestre de 2023, em comparação com o mesmo período de 2022, de acordo com o Painel de Monitoramento das Hepatites Virais da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM).

O painel é produzido e atualizado pela equipe da Gerência de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis (GCCI), do Departamento de Vigilância Epidemiológica (DVE) da FVS-RCP. O painel está disponível no link: https://bit.ly/3NSxBKb.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De janeiro a março de 2023, foram registrados 131 casos confirmados de hepatites virais no Amazonas, sendo 9 de hepatite A, 94 de hepatite B, 24 de hepatite C e 4 de hepatite D. No mesmo período de 2022, foram registrados 162 casos, sendo 3 de hepatite A, 104 de hepatite B, 50 de hepatite C e 5 de hepatite D.

A capital Manaus também registrou redução de 19,1% no número de casos confirmados de hepatites virais no primeiro trimestre de 2023, com 76 casos. No mesmo período de 2022, foram registrados 94 casos.

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, destaca que o conhecimento é ferramenta poderosa na prevenção das hepatites virais. “Com a realização dos testes, é possível haver a identificação precoce da infecção, o que permite o acesso a tratamentos adequados. As hepatites virais podem ser doenças assintomáticas por longos períodos, por isso a importância da busca pelo diagnóstico”, ressalta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A coordenadora do Programa Estadual de Hepatites Virais do Amazonas na FVS-RCP, Vaniéli Cappellesso, acrescenta que os testes rápidos são aliados no combate a essas infecções. “Nesse mês de julho, estamos em campanha de combate às hepatites virais. Então, faça o teste de hepatites virais, é rápido, sigiloso, seguro e gratuito”, afirma.

Os testes rápidos para detecção de hepatites virais estão disponíveis em Unidades Básicas de Saúde (UBS), Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) dos municípios no Amazonas, Fundação de Medicina Tropical – Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), Fundação Hospitalar Alfredo da Matta (FUHAM), rede de maternidades públicas localizadas em Manaus, Serviços de Pronto-Atendimento (SPA) e Policlínicas, coordenadas pelo governo estadual.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Julho Amarelo

Confira a segunda etapa da programação da campanha Julho Amarelo de combate às hepatites virais nessa segunda quinzena do mês:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

19 de julho

Realização de testes rápidos de diagnóstico de hepatites virais, com Unidade Móvel da FVS-RCP, para servidores do Instituto da Mulher Dona Lindu, em Manaus. Além dessa ação, também será realizado treinamento e capacitação sobre testagem rápida de hepatites virais, sífilis e HIV na Policlínica Gilberto Mestrinho.

20 de julho

Realização de testes rápidos de diagnóstico de hepatites virais, com Unidade Móvel da FVS-RCP, para servidores do Instituto da Mulher Dona Lindu, em Manaus.

21 de julho

Lançamento do curso on-line da FVS-RCP sobre hepatites virais. Além do curso, também será realizado treinamento e capacitação sobre testagem rápida de hepatites virais, sífilis e HIV no Centro de Atenção Integral à Melhor Idade (CAIMI) Dr. André Araújo.

25 de julho

Atividade em simpósio da FVS-RCP com apresentação do tema “Vigilância epidemiológica e Laboratorial das Hepatites”.

28 de julho

1. Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV) realiza ação de testagem rápida e palestras sobre hepatites virais.

2. Workshop na Fundação Medicina Tropical – Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD) para apresentação da Linha do Cuidado das Hepatites Virais do Amazonas aos profissionais que atuam no atendimento às hepatites virais.

Transmissão

Nas hepatites virais A e E, a transmissão é fecal-oral e está relacionada às condições de saneamento básico, higiene pessoal, relação sexual desprotegida (boca-ânus) e qualidade da água e dos alimentos.

Já a transmissão das hepatites virais B, C e D ocorre pelo sangue, pelo esperma e por secreção vaginal (via sexual). A transmissão também pode ocorrer pelo compartilhamento de objetos contaminados, como lâminas de barbear e de depilar, escovas de dente, alicates e acessórios de manicure. Além disso, gestante com hepatite B ou C pode transmitir a doença para o bebê.

Prevenção

As formas de prevenção às hepatites virais A e E incluem: uso de água tratada, lavar bem os alimentos, lavar as mãos com água e sabão antes de comer.

Para se prevenir às hepatites virais B, C e D, as principais medidas são: não compartilhar agulhas e seringas; não compartilhar escovas de dente, lâminas de barbear ou de depilação; exigir sempre material esterilizado ou descartável em estúdios de piercings e tatuagens e em consultórios médicos, odontológicos, salões de beleza, barbearias ou acumpuntura; uso de preservativo em todas as relações sexuais, inclusive oral.

Julho Amarelo

A campanha Julho Amarelo foi instituída no Brasil pela Lei nº 13.802/2019, para reforçar as ações de vigilância com o objetivo de difundir a prevenção e controle das hepatites virais. No Amazonas, estas ações são coordenadas pelo Programa Estadual de Hepatites Virais do Amazonas da FVS-RCP.

Redação AM POST