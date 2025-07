JuniUEA reúne estudantes da capital e do interior durante cerimônia de abertura

Notícias do Amazonas – Foi dado início ao maior evento esportivo da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), os Jogos Universitários (JuniUEA). Em sua 9ª edição, a cerimônia de abertura ocorreu, nesta sexta-feira (25/7), na quadra poliesportiva da Escola Superior de Tecnologia (EST), no bairro Parque Dez, zona Centro-Sul de Manaus. O evento contou com a presença de autoridades locais, professores e estudantes da capital e interior do estado.

Durante o evento, o acendimento simbólico da tocha virtual marcou, oficialmente, o início das competições que seguem até o dia 1º de agosto. Os jogos, distribuídos em 18 modalidades esportivas e eletrônicas, reúnem 676 equipes inscritas e mais de 2 mil estudantes da capital e dos municípios de Caapiranga, Coari, Manacapuru, Parintins, Itacoatiara e Tefé.

PUBLICIDADE

A grande novidade desta edição é o retorno das disputas do JuniUEA em importantes palcos esportivos, como a Arena da Amazônia e o Estádio Carlos Zamith. O evento contará, ainda, com uma equipe multiprofissional da universidade, preparada para atender às demandas dos discentes durante o período dos jogos.

O reitor da UEA, Prof. Dr. André Zogahib, representando o governador do Amazonas, Wilson Lima, destacou a parceria entre a universidade e a Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel) como fundamental para levar os jogos para outros espaços públicos do estado. Além disso, enfatizou que a lealdade e o respeito, ensinados pelo esporte, são essenciais na competição.

“Você, nosso aluno, é a nossa principal medalha. Você é o nosso troféu. Os jogos são para vocês para que haja essa interação entre os cursos, entre as unidades e municípios. É a festa do esporte dentro da Universidade do Estado do Amazonas”, disse André Zogahib ao declarar aberta a temporada da 9ª Edição do JuniUEA.

PUBLICIDADE

Na oportunidade, o secretário da Sedel, Diego Américo, parabenizou a UEA pela realização do evento e reforçou que o esporte é vida e cidadania, além de ressaltar a parceria entre as duas instituições.

“Quero colocar mais uma vez a parceria da Sedel com a Universidade do Estado Amazonas em voga. E dizer que a Sedel está de portas abertas para que essa parceria continue por muito tempo e em outros eventos como este”, pontuou.

PUBLICIDADE

Leia mais: UEA sai na frente com primeira especialização em computação quântica da Região Norte; saiba como participar

O coordenador-geral do JuniUEA, Prof. Dr. Jefferson Jurema, enalteceu o trabalho coletivo desenvolvido pela equipe responsável pelos jogos em prol da realização do evento, e revelou que há novidades nas premiações desta edição.

PUBLICIDADE

“Estamos trabalhando com 910 medalhas. Este ano, o troféu de campeão imita muito a Libertadores. Vem, agora, com o nome da unidade que será a campeã e, no próximo ano, se ela for bicampeã ficará com o troféu. Se não for, ela passará para um outro, que é uma novidade para nós”, comentou.

Expectativas

O acadêmico Ronison Almeida, do curso de História do Centro de Estudos Superior de Tefé (Cest/UEA), participa pela segunda vez dos jogos universitários e irá competir nas modalidade de vôlei indoor e atletismo (arremesso de dardos). Para ele, o JuniUEA é um momento de confraternização e celebração, especialmente para os estudantes do interior.

“Viemos com grandes expectativas mas, sobretudo, com muita humildade, respeitando os nossos adversários, pois cada jogo para nós será uma final. Viemos com o objetivo de mais uma vez levar o título para a nossa instituição e para o município de Tefé”, destacou Ronison, que também integra a comissão interna organizadora do evento, representando os atletas do Cest/Tefé.

Estudante de Ciências Contábeis, da Escola Superior de Ciências Sociais (ESO/UEA), Bruno Ribeiro faz parte do time de futsal. Para ele, representar o curso na competição é uma forma de colocar a área em evidência.

“O JuniUEA é uma iniciativa fundamental para quebrar o estigma de que a vida universitária se resume a provas e apresentações. O esporte também desempenha um papel importantíssimo na interação entre os estudantes, principalmente entre alunos do interior e capital” reforça o acadêmico.

Mesa de Abertura

Pela UEA, também participaram da abertura dos JuniUEA a vice-reitora, Prof.ª Dra. Kátia Couceiro; o pró-reitor de Extensão e Assuntos Comunitários, Prof. Dr. Darlisom Sousa Ferreira; o pró-reitor de Ensino de Graduação, Prof. Dr. Fábio Carmo Plácido Santos; a coordenadora de Qualidade da EST, Prof.ª Dra. Samantha Coelho Pinheiro; o coordenador pedagógico dos Jogos Universitários, Prof. Me. Clayton Cardoso dos Santos, e a coordenadora de Assuntos Comunitários, Prof.ª Ma. Rárima Coelho.

JuniUEA

O JuniUEA é uma iniciativa que busca promover a integração entre as unidades da UEA. Além da promoção de saúde, o evento possui grande potencial para revelar talentos para o esporte amazonense.

Esta edição conta com as seguintes modalidades: Atletismo; Basquetebol; Dominó; Futsal; Futebol; Handebol; Tênis de Mesa; Voleibol Indoor; Vôlei de Praia; Xadrez; Jogos Eletrônicos; Juni Acadêmico;

Natação; Queimada; Jiu-Jitsu; Judô; Badminton e Beach Tennis.

Confira a programação completa: https://juni.uea.edu.br/