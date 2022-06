Junto com Bolsonaro, Delegado Pablo participa de motociata pelas ruas de Manaus

Redação AM POST

Convidado pelo presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal do Amazonas, Delegado Pablo, participou hoje (18/06) da motociata que percorreu vários bairros de Manaus e reuniu milhares de pessoas.

Pablo chegou em Manaus junto com Bolsonaro, no avião presidencial, que aterrissou na cidade hoje de manhã. Na viagem, o presidente e o deputado conversaram sobre projetos para o Amazonas e o trabalho de Pablo na função de vice-líder do governo no Congresso Nacional.

Na motociata, Pablo aproveitou para registrar o apoio do povo do Amazonas ao presidente. Pelas ruas onde passou, Bolsonaro recebeu aplausos e acenos da população, numa clara manifestação de apoio.

“Essa é a prova do carinho e do apoio dos amazonenses ao nosso presidente”, afirmou o deputado.

A motociata começou na praia da Ponta Negra, seguiu pela zona centro-oeste, passando pela av. Ephigênio Sales, até chegar ao bairro do Coroado, na zona leste.

Depois, Bolsonaro, Delegado Pablo e milhares de motociclistas foram até a rotatória do bairro São José, passando pela Bola do Produtor e pela av. Max Teixeira, também na zona leste.

A motociata terminou no Sambódromo, no bairro Alvorada, onde motociclistas e pedestres participaram de um encontro com presidente, que manifestou seu apoio à Zona Franca de Manaus e às fábricas de motocicletas instaladas na capital.