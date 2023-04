Jurados escolhem criança amazonense para compor equipe no The Voice Kids 2023

Redação AM POST

Neste domingo, 16, Luanna Beatriz, de apenas 9 anos, foi escolhida pelos jurados do The Voice Kids após encantá-los durante a exibição do programa. Mumuzinho, Iza e Carlinhos Brown viraram a cadeira para cantora mirim manauara.

A criança foi a segunda a subir no palco do The Voice nas audições às cegas e contagiou o público e os jurados ao som de “Vou festejar”, composição de Jorge Aragão, Dida e Neoci Dias, imortalizada na voz de Beth Carvalho.

A manauara escolheu o cantor Mumuzinho para ser seu técnico, justificando o amor do artista pelo samba, gênero musical que ela tem relação desde cedo.

Nascida em Manaus-AM, Lunna Beatriz é filha do casal de advogados Paloma Portela e Edgar Portela. O pai também é músico. Ele canta, compõe e toca instrumentos.