A Prefeitura de Juruá (a 674 km distante de Manaus) decretou estado de emergência por 6 meses após município ter sido atingido por forte temporal na última sexta-feira (8).

De acordo com o decreto publicado nesta terça-feira (12), no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas (DOM-AM), a cidade foi atingida por chuvas torrenciais e ventanias fora do normal que destruíram parcialmente e totalmente diversas residências nas áreas urbanas e rurais.

“Fica declarada Situação de Emergência, pelo prazo de cento e oitenta dias (180), nas áreas do município contidas no formulário de Informações do Desastre – FIDE e demais documentos anexos a este Decreto em virtude do

desastre classificado e codificado como fenômeno meteorológico, conforme PORTARIA nº 260/2022- TEMPESTADE LOCAL/CONVECTIVA – TEMPESTADE LOCAL/CONVECTIVA – VENDAVAL – COBRADE”, diz trecho do documento.

O decreto também destaca que alguns moradores do município ficaram desalojados devido o temporal e pontua a necessidade de adoção de providências imediatas capazes de reduzir os prejuízos e danos, e evitar o comprometimento da segurança do patrimônio e da população que reside nas áreas atingidas.

Redação AM POST*